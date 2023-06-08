В Пари Сен Жермен се готвят да привлекат седем нови футболисти през лятото

В Пари Сен Жермен се готвят да подпишат със седем нови попълнения през летния трансферен период, пише вестник Екип в четвъртък.

Очаква се столичани да привлекат халфа Мануел Угарте от Спортинг Лисабон за 60 милиона евро. Екип съобщава още, че останалите новопривлечени футболисти във френския шампион ще бъдат свободни агенти. Един от тях ще бъде Марко Асенсио от Реал Мадрид, чийто договор с "белите" изтича.

Звездите Серхио Рамос и Лионел Меси напуснаха Пари Сен Жермен. Аржентинецът вече обяви, че ще играе в Интер Маями.