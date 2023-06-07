Тами Ейбрахам претърпя операция на коляното

Нападателят Тами Ейбрахам е претърпял успешна операция на лявото коляно, чиито кръстни връзки бяха наранени по време на двубоя със Специя от последния кръг на Серия "А" в неделя, съобщиха от клубния му тим Рома.

Хирургическата интервенция е била извършена в клиника в Лондон от доктор Анди Уилямс под наблюдението на доктора на Рома Масимо Манара.

25-годишният Ейбрахам ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни, след което ще започне рехабилитация. Очаква се той да бъде готов за игра след около половин година.