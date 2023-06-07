Подробно търсене

Тами Ейбрахам претърпя операция на коляното

Георги Крумов
Тами Ейбрахам претърпя операция на коляното
Тами Ейбрахам претърпя операция на коляното
Тами Ейбрахам претърпя операция / снимка: АП
Лондон,  
07.06.2023 19:01
 (БТА)

Нападателят Тами Ейбрахам е претърпял успешна операция на лявото коляно, чиито кръстни връзки бяха наранени по време на двубоя със Специя от последния кръг на Серия "А" в неделя, съобщиха от клубния му тим Рома.

Хирургическата интервенция е била извършена в клиника в Лондон от доктор Анди Уилямс под наблюдението на доктора на Рома Масимо Манара. 

25-годишният Ейбрахам ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни, след което ще започне рехабилитация. Очаква се той да бъде готов за игра след около половин година.

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:52 на 07.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация