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Група на Славия за мача с Локомотив София

Асен Даскалов
Група на Славия за мача с Локомотив София
Група на Славия за мача с Локомотив София
снимка: БТА
София,  
05.06.2023 19:52
 (БТА)

Състав на Славия за мача от 36-ия и заключителен кръг от плейофите в Първа лига у дома срещу Локомотив (София) от 19:30 часа на 6 юни (вторник):

Георги Петков, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Велко Йеленкович, Людовик Соарес, Натан Гасама, Венцислав Керчев, Христо Попадийн, Ерол Дост, Чунг До, Кристиян Стоянов, Роберто Райчев, Валентин Петров, Ахмед Ахмедов, Владимир Николов, Галин Иванов, Тони Тасев, Иван Минчев, Емил Стоев, Дарко Тасевски

/ГК/

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