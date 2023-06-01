Ботев Пловдив победи Локомотив в София в Първа лига

Мачове от 35-ия кръг в Първа футболна лига, за разпределение на местата между седмо и десето: Локомотив София - Ботев Пловдив 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 34-дузпа, 1:1 Николай Минков 39, 1:2 Абдулайе Траоре 50 червен картон: Карлос Франса (Локомотив) 90+3 по-късно днес: Арда Кърджали - Славия временно класиране, седмо-десето място: 7. Славия 34 16 7 11 33:28 55 точки 8. Арда 34 14 10 10 41:34 52 9. Локомотив София 35 11 9 15 37:47 41 10. Ботев Пловдив 35 10 6 19 41:46 35