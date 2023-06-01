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Ботев Пловдив победи Локомотив в София в Първа лига

Асен Даскалов
Ботев Пловдив победи Локомотив в София в Първа лига
Ботев Пловдив победи Локомотив в София в Първа лига
снимка: БТА
София,  
01.06.2023 19:25
 (БТА) 
Мачове от 35-ия кръг в Първа футболна лига, за разпределение на местата между седмо и десето: 

Локомотив София - Ботев Пловдив           1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 34-дузпа, 1:1 Николай Минков 39, 1:2 Абдулайе Траоре 50
червен картон: Карлос Франса (Локомотив) 90+3

по-късно днес: 
Арда Кърджали - Славия

временно класиране, седмо-десето място:
 7. Славия              34  16  7 11   33:28    55 точки  
 8. Арда                34  14 10 10   41:34    52 
 9. Локомотив София     35  11  9 15   37:47    41
10. Ботев Пловдив       35  10  6 19   41:46    35

/ГК/

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