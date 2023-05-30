Подробно търсене

Рубен Лофтъс-Чийк е близо до тренсфер в Милан

Асен Даскалов
Рубен Лофтъс-Чийк е близо до тренсфер в Милан
Рубен Лофтъс-Чийк е близо до тренсфер в Милан
снимка: АП
Лондон,  
30.05.2023 21:36
 (БТА)

Халфът на Челси - Рубен Лофтъс-Чийк, е близо до преминаване в Милан, съобщава журналистът Фабрицио Романо в профила си във Фейсбук.

Грандът от Милано почти се е разбрал за договор с 27-годишния англичанин. Преговорите между клубовете продължават.

Лофтъс-Чийк има 33 мача във всички турнири през настоящия сезон, отбелязвайки и две асистенции. Бившият футболист на Фулъм и Кристъл Палас е оценяван на най-малко 25 милиона евро.

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:10 на 30.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация