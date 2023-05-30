Рубен Лофтъс-Чийк е близо до тренсфер в Милан

Халфът на Челси - Рубен Лофтъс-Чийк, е близо до преминаване в Милан, съобщава журналистът Фабрицио Романо в профила си във Фейсбук.

Грандът от Милано почти се е разбрал за договор с 27-годишния англичанин. Преговорите между клубовете продължават.

Лофтъс-Чийк има 33 мача във всички турнири през настоящия сезон, отбелязвайки и две асистенции. Бившият футболист на Фулъм и Кристъл Палас е оценяван на най-малко 25 милиона евро.