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Пирин победи Ботев Враца като домакин

Ивайло Георгиев
Пирин победи Ботев Враца като домакин
Пирин победи Ботев Враца като домакин
Снимка: БТА
Благоевград,  
27.05.2023 20:41
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първенството на Първа лига - 33-и  кръг, втора фаза:

Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 54-дузпа, 2:0 Венцислав Бенгюзов 90-дузпа

по-късно днес:
ЦСКА-София - Локомотив 1926 (Пловдив)

от петък:
Левски (София) - Черно море (Варна) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 12, 1:1 Рикаридньо 17, 2:1 Рикардиньо 71

Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Търтов 45+2, 1:1 Кристиян Пешов 76, 2:1 Алехандро Серано 82, 3:1 Стефан Цонков 88

от четвъртък:
Берое (Стара Загора) - Спартак 1918 (Варна)      1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Евандро 20, 1:1 Серкан Юсеин 41

в неделя, 21:00 часа: ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

от 23-и май:
Славия - Локомотив София            1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24,  1:1 Иван Минчев 85
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88

Арда Кърджали - Ботев Пловдив       2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 35, 2:1 Светослав Ковачев 62, 65


        Временно класиране:
    разпределение на местата 1-6:

1. Лудогорец            32  24  6   2   75:23   78 точки
2. ЦСКА-София           32  24  5   3   61:16   77
3. ЦСКА 1948            32  17 10   5   52:25   61
4. Левски               33  17 10   6   45:16   61
5. Черно море           33  15  9   9   38:32   54
6. Локомотив (Пловдив)  32  14  8   10  33:32   50

    разпределение на местата 7-10:
 7. Славия              33  16  5 11   33:28    53 точки  
 8. Арда                33  12 10 10   38:33    49 
 9. Локомотив София     33  11  8 13   35:42    41
10. Ботев Пловдив       33  9   5 18   39:45    32

    разпределение на местата 11-16:
11. Ботев (Враца)       33  8   8   17  26:58   32 точки
12. Берое               33  8   7   18  29:50   31
13. Пирин               33  7   9   17  25:42   30
14. Хебър               33  7   5   21  24:56   26
15. Септември           33  6   7   20  28:50   25
16. Спартак (Варна)     33  4  10   19  31:63   22

/МД/

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