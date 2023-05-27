Пирин победи Ботев Враца като домакин

Първенство на България по футбол, срещи от първенството на Първа лига - 33-и кръг, втора фаза:

Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 54-дузпа, 2:0 Венцислав Бенгюзов 90-дузпа

по-късно днес:

ЦСКА-София - Локомотив 1926 (Пловдив)

от петък:

Левски (София) - Черно море (Варна) - 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 12, 1:1 Рикаридньо 17, 2:1 Рикардиньо 71

Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (София) - 3:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Георги Търтов 45+2, 1:1 Кристиян Пешов 76, 2:1 Алехандро Серано 82, 3:1 Стефан Цонков 88

от четвъртък:

Берое (Стара Загора) - Спартак 1918 (Варна) 1:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Евандро 20, 1:1 Серкан Юсеин 41

в неделя, 21:00 часа: ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

от 23-и май:

Славия - Локомотив София 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24, 1:1 Иван Минчев 85

червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88

Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 35, 2:1 Светослав Ковачев 62, 65



Временно класиране:

разпределение на местата 1-6:

1. Лудогорец 32 24 6 2 75:23 78 точки 2. ЦСКА-София 32 24 5 3 61:16 77 3. ЦСКА 1948 32 17 10 5 52:25 61 4. Левски 33 17 10 6 45:16 61 5. Черно море 33 15 9 9 38:32 54 6. Локомотив (Пловдив) 32 14 8 10 33:32 50 разпределение на местата 7-10: 7. Славия 33 16 5 11 33:28 53 точки 8. Арда 33 12 10 10 38:33 49 9. Локомотив София 33 11 8 13 35:42 41 10. Ботев Пловдив 33 9 5 18 39:45 32 разпределение на местата 11-16: 11. Ботев (Враца) 33 8 8 17 26:58 32 точки 12. Берое 33 8 7 18 29:50 31 13. Пирин 33 7 9 17 25:42 30 14. Хебър 33 7 5 21 24:56 26 15. Септември 33 6 7 20 28:50 25 16. Спартак (Варна) 33 4 10 19 31:63 22