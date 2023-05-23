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Арда постигна важен успех срещу Ботев Пловдив в битката за седмото място

Асен Даскалов
Арда постигна важен успех срещу Ботев Пловдив в битката за седмото място
Арда постигна важен успех срещу Ботев Пловдив в битката за седмото място
снимка: БТА
София,  
23.05.2023 21:51
 (БТА) 
Мачове от 33-ия кръг в efbet Лига:

Славия - Локомотив София         1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24,  1:1 Иван Минчев 85
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88

Арда Кърджали - Ботев Пловдив    2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 35, 2:1 Светослав Ковачев 62, 65

25 май: 
Берое - Спартак Варна

26 май:
Хебър - Септември София
Левски - Черно море

27 май: 
Пирин - Ботев Враца
ЦСКА-София - Локомотив Пловдив

28 май: 
ЦСКА 1948 - Лудогорец

Временно класиране:
    разпределение на местата 1-6:
1. Лудогорец            32  24  6   2   75:23   78 точки
2. ЦСКА-София           32  24  5   3   61:16   77
3. ЦСКА 1948            32  17 10   5   52:25   61
4. Левски               32  16 10   6   43:16   58
5. Черно море           32  15  9   8   37:30   54
6. Локомотив (Пловдив)  32  14  8   10  33:32   50

    разпределение на местата 7-10:
 7. Славия              33  16  5 11   33:28    53 точки  
 8. Арда                33  12 10 10   38:33    49 
 9. Локомотив София     33  11  8 13   35:42    41
10. Ботев Пловдив       33  9   5 18   39:45    32

    разпределение на местата 11-16:
11. Ботев (Враца)       32  8   8   16  26:56   32 точки
12. Берое               32  8   6   18  28:49   30
13. Пирин               32  6   9   17  23:42   27
14. Септември           32  6   7   19  27:47   25
15. Хебър               32  6   5   21  21:55   23
16. Спартак (Варна)     32  4   9   19  30:62   21

/АВ/

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