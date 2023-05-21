Международният съдия Волен Чинков получи столичното дерби между Локомотив 1929 и Славия в Първа лига

site.btaМеждународният съдия Волен Чинков получи столичното дерби между Локомотив 1929 и Славия в Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг в Първа футболна лига (разпределение на местата от седмо до десето):
23 май, 17:30 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Стоян Маринов Алексиев
23 май, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Александър Костадинов Костадинов
/АВ/
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