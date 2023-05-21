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Международният съдия Волен Чинков получи столичното дерби между Локомотив 1929 и Славия в Първа лига

Асен Даскалов
Международният съдия Волен Чинков получи столичното дерби между Локомотив 1929 и Славия в Първа лига
Международният съдия Волен Чинков получи столичното дерби между Локомотив 1929 и Славия в Първа лига
снимка: БТА
21.05.2023 15:54
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг в Първа футболна лига (разпределение на местата от седмо до десето):

23 май, 17:30 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
23 май, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Александър Костадинов Костадинов

/АВ/

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