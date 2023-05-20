Ракитич: „Рома е силен противник, но Севиля доказа, че може да играе срещу всеки“

Полузащитникът на Севиля Иван Ракитич сподели очакванията си от финалния мач от Лига Европа срещу Рома. В полуфиналите на Лига Европа римляните победиха Байер Леверкузен (1:0; 0:0), а Севиля се оказа по-силен от Ювентус (1:1; 2:1 след продължения).

„Положихме много усилия. Тези, които гледаха мачовете, без да са фенове на Севиля, станаха малко. Рома е силен противник, но ние нокаутирахме страхотни отбори, доказвайки, че можем да играем срещу всеки“, заяви Ракитич.

Финалът на Лига Европа ще се проведе на 31 май 2023 г. в „Пушкаш Арена“ в Будапеща (Унгария).