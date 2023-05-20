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Фрайбург победи Волфсбург в мач от германското футболно първенство

Боян Денчев
Фрайбург победи Волфсбург в мач от германското футболно първенство
Фрайбург победи Волфсбург в мач от германското футболно първенство
Фрайбург,  
20.05.2023 09:31
 (БТА)

Фрайбург победи с 2:0 Волфсбург в домакинството си от 33-ия кръг на Бундеслигата. С успеха момчетата на Кристиан Щрайх събраха 59 точки и се изравниха с четвъртия Унион Берлин, а третия РБ Лайпциг има 60.

Кристан Гюнтер откри резултата в 71-ата минута, а четири по-късно Нилс Петерсен оформи крайното 2:0. В 80-ата минута Роналд Шалай вкара трето попадение за Фрайбург, но след справка с ВАР съдията Бастиан Денкерт отсъди нарушение в атака.



Срещи от 33-ия кръг на германското футболно първенство:

Фрайбург – Волфсбург – 2:0

днес:
Вердер Бремен – Кьолн
Херта Берлин – Бохум
Хофенхайм – Унион Берлин
Шалке 04 – Айнтрахт Франкфурт
Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг

неделя:
Майнц 05 – Щутгарт
Аугсбург – Борусия Дортмунд
Байер Леверкузен – Борусия Мьонхегладбах

   временно класиране:
 1. Байерн Мюнхен          32  20   8   4  89:34   68 точки
 2. Борусия Дортмунд       32  21   4   7  78:41   67
 3. РБ Лайпциг             32  18   6   8  57:38   60
 4. Унион                  32  17   8   7  48:34   59
 5. Фрайбург               33  17   8   8  50:42   59
 6. Волфсбург              33  13  10   10  56:46  49
 7. Байер Леверкузен       32  14   7  11  55:44   49
 8. Айнтрахт               32  12  10  10  54:49   46
 9. Maйнц 05               32  12   9  11  51:49   45
10. Kьолн                  32  10  11  11  47:51   41
11. Борусия Мьонхенгладбах 32  10   9  13  48:53   39
12. Вердер Бремен          32  10   5  17  50:62   35
13. Aугсбург               32   9   7  16  42:58   34
14. Хофенхайм              32   9   5  18  43:54   32
15. Бохум                  32   9   4  19  36:71   31
16. Шалке 04               32   7   9  16  31:65   30
17. Щутгарт                32   6  11  15  40:55   29
18. Херта                  32   6   7  19  39:67   25

/БД/

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