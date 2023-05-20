Фрайбург победи Волфсбург в мач от германското футболно първенство

Фрайбург победи с 2:0 Волфсбург в домакинството си от 33-ия кръг на Бундеслигата. С успеха момчетата на Кристиан Щрайх събраха 59 точки и се изравниха с четвъртия Унион Берлин, а третия РБ Лайпциг има 60.

Кристан Гюнтер откри резултата в 71-ата минута, а четири по-късно Нилс Петерсен оформи крайното 2:0. В 80-ата минута Роналд Шалай вкара трето попадение за Фрайбург, но след справка с ВАР съдията Бастиан Денкерт отсъди нарушение в атака.





Срещи от 33-ия кръг на германското футболно първенство: Фрайбург – Волфсбург – 2:0 днес: Вердер Бремен – Кьолн Херта Берлин – Бохум Хофенхайм – Унион Берлин Шалке 04 – Айнтрахт Франкфурт Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг неделя: Майнц 05 – Щутгарт Аугсбург – Борусия Дортмунд Байер Леверкузен – Борусия Мьонхегладбах временно класиране: 1. Байерн Мюнхен 32 20 8 4 89:34 68 точки 2. Борусия Дортмунд 32 21 4 7 78:41 67 3. РБ Лайпциг 32 18 6 8 57:38 60 4. Унион 32 17 8 7 48:34 59 5. Фрайбург 33 17 8 8 50:42 59 6. Волфсбург 33 13 10 10 56:46 49 7. Байер Леверкузен 32 14 7 11 55:44 49 8. Айнтрахт 32 12 10 10 54:49 46 9. Maйнц 05 32 12 9 11 51:49 45 10. Kьолн 32 10 11 11 47:51 41 11. Борусия Мьонхенгладбах 32 10 9 13 48:53 39 12. Вердер Бремен 32 10 5 17 50:62 35 13. Aугсбург 32 9 7 16 42:58 34 14. Хофенхайм 32 9 5 18 43:54 32 15. Бохум 32 9 4 19 36:71 31 16. Шалке 04 32 7 9 16 31:65 30 17. Щутгарт 32 6 11 15 40:55 29 18. Херта 32 6 7 19 39:67 25