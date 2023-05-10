Георги Гинчев ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Левски

Съдийски назначения за 31-ия кръг на Първа лига:

12 май 2023 г., петък, 17:00 ч.

Пирин АД - ФК Хебър 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Петър Стоянов Петров



12 май 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Николай Георгиев Ангелов



13 май 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - Спартак 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



13 май 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стоян Маринов Алексиев



14 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Атанас Петров Бозев



14 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Йордан Динков Сталев



15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



15 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Николай Тодоров Петров