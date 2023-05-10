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Георги Гинчев ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Левски

Ива Кръстева
Георги Гинчев ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Левски
Георги Гинчев ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Левски
снимка БТА
София,  
10.05.2023 12:59
 (БТА)

Съдийски назначения за 31-ия кръг на Първа лига: 

12 май 2023 г., петък, 17:00 ч.
Пирин АД - ФК Хебър 1918
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
12 май 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
13 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - Спартак 1918
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
13 май 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
14 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
14 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
15 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Николай Тодоров Петров      

/ИК/

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