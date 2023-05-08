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ЦСКА записа успех на Ботев Враца

Боян Денчев
ЦСКА записа успех на Ботев Враца
ЦСКА записа успех на Ботев Враца
София,  
08.05.2023 22:17
 (БТА)

Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига:

 

ЦСКА-София - Ботев Враца                         5:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Иван Турицов 14-дузпа, 2:0 Дюкенс Назон 22, 3:0 Мено Кох 53, 4:0 Дюкенс Назон 54, 4:1 Браян Мендоса 59, 5:1 Дюкенс Назон 75   

 

Локомотив Пловдив – Левски                    1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Джовани 60

 

Берое – Хебър                                                 0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Стефан Цонков 24, 0:2 Георги Търтов 72

 

от неделя:

Септември София - Пирин Благоевград         0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Даниил Кондраков 45+7 дузпа

червен картон: Иван Арсов (Септември) 29

 

Черно море - Спартак Варна                  3:2 (1:0)

голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 38, 2:0 Даниел Димов 51, 2:1 Евандро 59, 3:1 Влатко Дробаров 74,

3:2 Денис Баланюк 83

 

Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец               0:2 (0:2)

голмайстори: 0:1 Каой Видал 27, 0:2 Игор Тиаго 44

 

от събота:

Локомотив 1929 София - Арда Кърджали       1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68

 

ЦСКА 1948 - Славия                         0:1 (0:0)  

голмайстор: 0:1 Емил Стоев 88



временно класиране:
 1. Лудогорец            30   23   5   2   72:21   74 точки
 2. ЦСКА-София           30   23   4   3   57:14   73
 3. ЦСКА 1948            30   17   8   5   49:22   59
 4. Левски               30   15   9   6   38:14   54
 5. Черно море           30   15   8   7   36:27   53  
 6. Локомотив (Пловдив)  30   14   8   8   33:28   50
7. Славия                30   15   4  11   31:27   49
 8. Арда (Кърджали)      30   11   9  10   33:32   42
 9. Локомотив (София)    30   10   8  12   32:38   38
10. Ботев (Пловдив)      30    9   5  16   38:40   32
11. Ботев (Враца)        30    7   7  16   23:55   28
12. Берое                30    7   6  17   26:47   27
13. Пирин (Благоевград)  30    5   9  16   21:39   24
14. Хебър                30    6   5  19   19:51   23
15. Септември (София)    30    5   7  18   25:45   22      
16. Спартак (Варна)      30    3   8  19   27:60   17

/БД/

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