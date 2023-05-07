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Лудогорец победи Ботев Пловдив в последния кръг от редовния сезон във футболното първенство

Асен Даскалов
Лудогорец победи Ботев Пловдив в последния кръг от редовния сезон във футболното първенство
Лудогорец победи Ботев Пловдив в последния кръг от редовния сезон във футболното първенство
снимка: БТА
София,  
07.05.2023 22:16
 (БТА) 
Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Пирин Благоевград         0:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Даниил Кондраков 45+7 дузпа
червен картон: Иван Арсов (Септември) 29

Черно море - Спартак Варна                  3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 38, 2:0 Даниел Димов 51, 2:1 Евандро 59, 3:1 Влатко Дробаров 74, 
3:2 Денис Баланюк 83 

Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец               0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Каой Видал 27, 0:2 Игор Тиаго 44

от събота:
Локомотив 1929 София - Арда Кърджали       1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68

ЦСКА 1948 - Славия                         0:1 (0:0)  
голмайстор: 0:1 Емил Стоев 88

понеделник:
Берое - Хебър
Локомотив Пловдив - Левски
ЦСКА-София - Ботев Враца

временно класиране:
 1. Лудогорец            30   23   5   2   72:21   74 точки
 2. ЦСКА-София           29   22   4   3   52:13   70
 3. ЦСКА 1948            30   17   8   5   49:22   59
 4. Левски               29   15   9   5   38:13   54
 5. Черно море           30   15   8   7   36:27   53  
 6. Славия               30   15   4  11   31:27   49
 7. Локомотив (Пловдив)  29   13   8   8   32:28   47
 8. Арда (Кърджали)      30   11   9  10   33:32   42
 9. Локомотив (София)    30   10   8  12   32:38   38
10. Ботев (Пловдив)      30    9   5  16   38:40   32
11. Ботев (Враца)        29    7   7  15   22:50   28
12. Берое                29    7   6  16   26:45   27
13. Пирин (Благоевград)  30    5   9  16   21:39   24
14. Септември (София)    30    5   7  18   25:45   22      
15. Хебър                29    5   5  19   17:51   20 
16. Спартак (Варна)      30    3   8  19   27:60   17

/ИК/

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