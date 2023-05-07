Черно море се наложи срещу Спартак във варненското дерби

site.btaЧерно море се наложи срещу Спартак във варненското дерби
Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига: Септември София - Пирин Благоевград 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Даниил Кондраков 45+7 дузпа червен картон: Иван Арсов (Септември) 29 Черно море - Спартак Варна 3:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 38, 2:0 Даниел Димов 51, 2:1 Евандро 59, 3:1 Влатко Дробаров 74,
3:2 Денис Баланюк 83 по-късно днес: Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец от събота: Локомотив 1929 София - Арда Кърджали 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68 ЦСКА 1948 - Славия 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Емил Стоев 88 понеделник: Берое - Хебър Локомотив Пловдив - Левски ЦСКА-София - Ботев Враца временно класиране: 1. Лудогорец 29 22 5 2 70:21 71 точки 2. ЦСКА-София 29 22 4 3 52:13 70 3. ЦСКА 1948 30 17 8 5 49:22 59 4. Левски 29 15 9 5 38:13 54 5. Черно море 30 15 8 7 36:27 53 6. Славия 30 15 4 11 31:27 49 7. Локомотив (Пловдив) 29 13 8 8 32:28 47 8. Арда (Кърджали) 30 11 9 10 33:32 42 9. Локомотив (София) 30 10 8 12 32:38 38 10. Ботев (Пловдив) 29 9 5 15 38:38 32 11. Ботев (Враца) 29 7 7 15 22:50 28 12. Берое 29 7 6 16 26:45 27 13. Пирин (Благоевград) 30 5 9 16 21:39 24 14. Септември (София) 30 5 7 18 25:45 22 15. Хебър 29 5 5 19 17:51 20 16. Спартак (Варна) 30 3 8 19 27:60 17
/ИК/
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