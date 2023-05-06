Локомотив София и Арда поделиха точките в Първа лига

site.btaЛокомотив София и Арда поделиха точките в Първа лига
Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига: Локомотив 1929 София - Арда Кърджали 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68 по-късно днес: ЦСКА 1948 - Славия неделя: Септември София - Пирин Благоевград Черно море - Спартак Варна Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец понеделник: Берое - Хебър Локомотив Пловдив - Левски ЦСКА-София - Ботев Враца временно класиране: 1. Лудогорец 29 22 5 2 70:21 71 точки 2. ЦСКА-София 29 22 4 3 52:13 70 3. ЦСКА 1948 29 17 8 4 49:21 59 4. Левски 29 15 9 5 38:13 54 5. Черно море 29 14 8 7 33:25 50 6. Локомотив (Пловдив) 29 13 8 8 32:28 47 7. Славия 29 14 4 11 30:27 46 8. Арда (Кърджали) 30 11 9 10 33:32 42 9. Локомотив (София) 30 10 8 12 32:38 38 10. Ботев (Пловдив) 29 9 5 15 38:38 32 11. Ботев (Враца) 29 7 7 15 22:50 28 12. Берое 29 7 6 16 26:45 27 13. Септември (София) 29 5 7 17 25:44 22 14. Пирин (Благоевград) 29 4 9 16 20:39 21 15. Хебър 29 5 5 19 17:51 20 16. Спартак (Варна) 29 3 8 18 25:57 17
/ИК/
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