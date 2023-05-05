Литекс победи Беласица в среща от Втора лига

site.btaЛитекс победи Беласица в среща от Втора лига
Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига:
Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново) - 0:0 Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич) - 1:0 голмайстор: Илиян Капитанов 44
в събота: Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) Дунав (Русе) - Спортист (Своге) Спартак (Плевен) - Миньор (Перник) Созопол - Монтана в понеделник: Лудогорец II (Разград) - Крумовград Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив) Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) временно класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 28 18 6 4 49:15 60 2. Етър (Велико Търново) 29 15 9 5 37:17 54 3. Крумовград 28 12 9 7 32:28 45 4. Спортист (Своге) 28 13 7 8 36:36 44 5. Лудогорец II (Разград) 28 13 5 10 33:31 44 6. Монтана 28 12 6 10 34:29 42 7. Беласица (Петрич) 29 12 5 12 29:29 41
8. Марица (Пловдив) 28 12 5 11 30:35 41 9. Дунав (Русе) 28 9 10 9 38:32 37 10. Спартак (Плевен) 28 9 9 10 40:37 36
11. Литекс (Ловеч) 29 9 9 11 26:25 36
12. Добруджа (Добрич) 29 8 9 12 35:35 33 13. Струмска слава (Радомир) 28 7 11 10 27:36 32 14. Янтра 2019 (Габрово) 27 7 10 11 19:30 31 15. Миньор (Перник) 28 7 10 11 27:26 31 16. Созопол 28 6 10 12 23:45 28 17. Ботев II (Пловдив) 28 7 6 15 22:37 27 18. Витоша (Бистрица) 28 6 8 14 28:42 27
/ИК/
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