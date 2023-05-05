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Литекс победи Беласица в среща от Втора лига

Ива Кръстева
Литекс победи Беласица в среща от Втора лига
Литекс победи Беласица в среща от Втора лига
снимка БТА
София,  
05.05.2023 21:55
 (БТА)

Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига:

Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново)          - 0:0
Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)                 - 1:0
голмайстор: Илиян Капитанов 44

в събота:
Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица)
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Миньор (Перник)
Созопол - Монтана

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Крумовград
Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив)
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София)

            временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            28   18   6   4   49:15   60
 2. Етър (Велико Търново)           29   15   9   5   37:17   54
 3. Крумовград                      28   12   9   7   32:28   45
 4. Спортист (Своге)                28   13   7   8   36:36   44
 5. Лудогорец II (Разград)          28   13   5  10   33:31   44
 6. Монтана                         28   12   6  10   34:29   42
 7. Беласица (Петрич)               29   12   5  12   29:29   41
 8. Марица  (Пловдив)               28   12   5  11   30:35   41
 9. Дунав (Русе)                    28    9  10   9   38:32   37
10. Спартак (Плевен)                28    9   9  10   40:37   36
11. Литекс (Ловеч)                  29    9   9  11   26:25   36 
12. Добруджа (Добрич)               29    8   9  12   35:35   33
13. Струмска слава (Радомир)        28    7  11  10   27:36   32
14. Янтра 2019 (Габрово)            27    7  10  11   19:30   31
15. Миньор (Перник)                 28    7  10  11   27:26   31
16. Созопол                         28    6  10  12   23:45   28
17. Ботев II (Пловдив)              28    7   6  15   22:37   27
18. Витоша (Бистрица)               28    6   8  14   28:42   27

/ИК/

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