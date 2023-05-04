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Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков спечели приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"

Кремена Младенова
Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков спечели приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"
Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков спечели приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"
снимка: Международна федерация по баскетбол /ФИБА
София,  
04.05.2023 14:25
 (БТА)

Гардът на националния отбор на България за младежи и Балкан (Ботевград) Илиян Пищиков спечели приза „Рачо Колев – едно сърце, една игра” за най-добър млад български баскетболист за сезон 2022/2023 (играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30.04.2001 г.).

192-сантиметровият талант е деветият баскетболист, който ще получи отличието, съобщиха организаторите. Пищиков наследява Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 награди), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

В анкетата „Рачо Колев – едно сърце, една игра” взеха участие представители на 10 медии. Пищиков бе безапелационен и събра 22 точки, като изпревари с 8 миналогодишния победител Емил Стоилов от Менорка. Трети е Иван Спиров от Черно море Тича с 6.

Играч                 Отбор           Точки
Илиян Пищиков         Балкан          22
Емил Стоилов          Менорка         14
Иван Спиров           Черно море Тича 6
Дамян Минков          ЦСКА            4
Виктор Гергов         ЦСКА            4
Александър Гавалюгов  Балкан          2
Васил Попов           Рилски спортист 2
Константин Костадинов Паленсия        2
Георги Герганов       Ямбол           2
Мартин Йорданов       Черно море Тича 2

/КМ/

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