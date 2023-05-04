Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков спечели приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"

Гардът на националния отбор на България за младежи и Балкан (Ботевград) Илиян Пищиков спечели приза „Рачо Колев – едно сърце, една игра” за най-добър млад български баскетболист за сезон 2022/2023 (играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30.04.2001 г.).

192-сантиметровият талант е деветият баскетболист, който ще получи отличието, съобщиха организаторите. Пищиков наследява Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 награди), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

В анкетата „Рачо Колев – едно сърце, една игра” взеха участие представители на 10 медии. Пищиков бе безапелационен и събра 22 точки, като изпревари с 8 миналогодишния победител Емил Стоилов от Менорка. Трети е Иван Спиров от Черно море Тича с 6.

Играч Отбор Точки Илиян Пищиков Балкан 22 Емил Стоилов Менорка 14 Иван Спиров Черно море Тича 6 Дамян Минков ЦСКА 4 Виктор Гергов ЦСКА 4 Александър Гавалюгов Балкан 2 Васил Попов Рилски спортист 2 Константин Костадинов Паленсия 2 Георги Герганов Ямбол 2 Мартин Йорданов Черно море Тича 2