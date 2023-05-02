Ботев Враца победи Локомотив София в мач от Първа лига

site.btaБотев Враца победи Локомотив София в мач от Първа лига
Първенство на България, мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Ботев Враца – Локомотив София 2:1 (2:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Генов 21, 2:0 Браян Переа 39-дузпа, 2:1 Димо Бакалов 54-дузпа по-късно днес: Славия – Локомотив Пловдив сряда: Спартак Варна – ЦСКА 1948 Арда Кърджали – Черно море Лудогорец - Берое четвъртък: Пирин – Ботев Пловдив Хебър Пазарджик – ЦСКА Левски - Септември временно класиране: 1. Лудогорец 28 21 5 2 68:20 68 точки 2. ЦСКА-София 28 21 4 3 48:13 67 3. ЦСКА 1948 28 17 7 4 46:18 58 4. Левски 28 14 9 5 36:13 51 5. Черно море 28 14 7 7 31:23 49 6. Локомотив (Пловдив) 28 13 7 8 31:27 46 7. Славия 28 14 3 11 29:26 45 8. Арда (Кърджали) 28 11 7 10 30:29 40 9. Локомотив (София) 29 10 7 12 31:37 37 10. Ботев (Пловдив) 28 8 5 15 34:36 29 11. Ботев (Враца) 29 7 7 15 22:50 28 12. Берое 28 7 6 15 25:43 27 13. Септември (София) 28 5 7 16 25:42 22 14. Пирин (Благоевград) 28 4 9 15 18:35 21 15. Хебър 28 5 5 18 17:47 20 16. Спартак (Варна) 28 3 7 18 22:54 16
/БД/
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