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Славия е в челната шестица на Първа лига след победа срещу Септември

Асен Даскалов
Славия е в челната шестица на Първа лига след победа срещу Септември
Славия е в челната шестица на Първа лига след победа срещу Септември
снимка: БТА
София,  
28.04.2023 19:27
 (БТА) 
Мачове от 28-ия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Славия         1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тони Тасев 44, 0:2 Владимир Николов 76, 1:2 Кристиян Пешов 88
 
по-късно днес:
Локомотив Пловдив Пловдив - Спартак Варна

събота:
Локомотив София - Хебър
Арда Кърджали - Ботев Враца
Ботев Пловдив - Левски
  
неделя:
Берое - Пирин Благоевград
Черно море - ЦСКА 1948  
ЦСКА-София - Лудогорец

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           27   21   4   2   48:12   67 точки
 2. Лудогорец            27   20   5   2   67:20   65   
 3. ЦСКА 1948            27   17   6   4   46:18   57
 4. Черно море           27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски               27   13   9   5   35:13   48
 6. Славия               28   14   3  11   29:26   45
 7. Локомотив (Пловдив)  27   12   7   8   28:26   43 
 8. Арда (Кърджали)      27   11   6  10   29:28   39
 9. Локомотив (София)    27   10   7  10   29:31   37
10. Ботев (Пловдив)      27    8   5  14   34:35   29   
11. Ботев (Враца)        27    6   6  15   19:48   24
12. Берое                27    6   6  15   24:43   24 
13. Септември (София)    28    5   7  16   25:42   22     
14. Пирин (Благоевград)  27    4   9  14   18:34   21 
15. Хебър                27    4   5  18   13:46   17 
16. Спартак (Варна)      27    3   7  17   21:51   16

/ХБ/

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