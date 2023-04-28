Славия е в челната шестица на Първа лига след победа срещу Септември

site.btaСлавия е в челната шестица на Първа лига след победа срещу Септември
Мачове от 28-ия кръг в Първа футболна лига: Септември София - Славия 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тони Тасев 44, 0:2 Владимир Николов 76, 1:2 Кристиян Пешов 88 по-късно днес: Локомотив Пловдив Пловдив - Спартак Варна събота: Локомотив София - Хебър Арда Кърджали - Ботев Враца Ботев Пловдив - Левски неделя: Берое - Пирин Благоевград Черно море - ЦСКА 1948 ЦСКА-София - Лудогорец временно класиране: 1. ЦСКА-София 27 21 4 2 48:12 67 точки 2. Лудогорец 27 20 5 2 67:20 65 3. ЦСКА 1948 27 17 6 4 46:18 57 4. Черно море 27 14 6 7 31:23 48 5. Левски 27 13 9 5 35:13 48 6. Славия 28 14 3 11 29:26 45 7. Локомотив (Пловдив) 27 12 7 8 28:26 43 8. Арда (Кърджали) 27 11 6 10 29:28 39 9. Локомотив (София) 27 10 7 10 29:31 37 10. Ботев (Пловдив) 27 8 5 14 34:35 29 11. Ботев (Враца) 27 6 6 15 19:48 24 12. Берое 27 6 6 15 24:43 24 13. Септември (София) 28 5 7 16 25:42 22 14. Пирин (Благоевград) 27 4 9 14 18:34 21 15. Хебър 27 4 5 18 13:46 17 16. Спартак (Варна) 27 3 7 17 21:51 16
/ХБ/
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