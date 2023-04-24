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Славия и Ботев Пловдив не си вкараха голове

Асен Даскалов
Славия и Ботев Пловдив не си вкараха голове
Славия и Ботев Пловдив не си вкараха голове
снимка: БТА
София,  
24.04.2023 21:52
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:

Спартак (Варна) - Септември (София)  - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Денис Баланюк, 2:0 Ивей Ромееш 90

Славия - Ботев (Пловдив)             - 0:0

в неделя:
Левски - Берое (Стара Загора)        - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Асен Чандъров 90+5
- - -
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София     - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Браян Морено 42   

в събота:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)  - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44
- - -
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)      - 1:0 (0:0)
голмайстор: Педриньо 51 дузпа
червен картон: Джовани Трупе (Локомотив Пловдив) 49

от петък:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43
- - - 
Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           27   21   4   2   48:12   67 точки
 2. Лудогорец            27   20   5   2   67:20   65   
 3. ЦСКА 1948            27   17   6   4   46:18   57
 4. Черно море           27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски               27   13   9   5   35:13   48
 6. Локомотив (Пловдив)  27   12   7   8   28:26   43
 7. Славия               27   13   3  11   27:25   42 
 8. Арда (Кърджали)      27   11   6  10   29:28   39
 9. Локомотив (София)    27   10   7  10   29:31   37
10. Ботев (Пловдив)      27    8   5  14   34:35   29   
11. Ботев (Враца)        27    6   6  15   19:48   24
12. Берое                27    6   6  15   24:43   24 
13. Септември (София)    27    5   7  15   24:40   22     
14. Пирин (Благоевград)  27    4   9  14   18:34   21 
15. Хебър                27    4   5  18   13:46   17 
16. Спартак (Варна)      27    3   7  17   21:51   16

/АВ/

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