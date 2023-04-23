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ЦСКА се върна на върха след минимална победа срещу Пирин Благоевград

Мирослав Димитров
ЦСКА се върна на върха след минимална победа срещу Пирин Благоевград
ЦСКА се върна на върха след минимална победа срещу Пирин Благоевград
София,  
23.04.2023 19:42
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:

Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София     - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Браян Морено 42

Левски - Берое (Стара Загора)        - 20 часа    

в събота:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)  - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44
- - -
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)      - 1:0 (0:0)
голмайстор: Педриньо 51 дузпа
червен картон: Джовани Трупе (Локомотив Пловдив) 49

в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София) 
Славия - Ботев (Пловдив)

от петък:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           27   21   4   2   48:12   67 точки
 2. Лудогорец            27   20   5   2   67:20   65   
 3. ЦСКА 1948            27   17   6   4   46:18   57
 4. Черно море           27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски               26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)  27   12   7   8   28:26   43
 7. Славия               26   13   2  11   27:25   41 
 8. Арда (Кърджали)      27   11   6  10   29:28   39
 9. Локомотив (София)    27   10   7  10   29:31   37
10. Ботев (Пловдив)      26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)        27    6   6  15   19:48   24
13. Септември (София)    26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)  27    4   9  14   18:34   21 
15. Хебър                27    4   5  18   13:46   17 
16. Спартак (Варна)      26    2   7  17   19:51   13

/МД/

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