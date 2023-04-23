Волен Чинков и Радослав Гидженов ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България

Определиха съдиите, които ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България. На Волен Чинков е поверен двубоя между Черно море и Лудогорец, а Радослав Гидженов ще свири Локомотив (София) - ЦСКА 1948. Мачовете са на 25 и 26 април.

Ето всички назначения:

25 април 2023 г., вторник, 18:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Тодоров Петров

26 април 2023 г., сряда, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стоян Маринов Алексиев