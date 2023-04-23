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Волен Чинков и Радослав Гидженов ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България

Боян Денчев
Волен Чинков и Радослав Гидженов ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България
Волен Чинков и Радослав Гидженов ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България
София,  
23.04.2023 13:30
 (БТА)

Определиха съдиите, които ще ръководят първите полуфинални срещи за Купата на България. На Волен Чинков е поверен двубоя между Черно море и Лудогорец, а Радослав Гидженов ще свири Локомотив (София) - ЦСКА 1948. Мачовете са на 25 и 26 април.

 

Ето всички назначения:

 

25 април 2023 г., вторник, 18:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН:    Николай Тодоров Петров        

 

26 април 2023 г., сряда, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев

СН:    Стоян Маринов Алексиев

/БД/

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