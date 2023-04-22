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ЦСКА 1948 постигна успех над гостуващия Локомотив (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига

Ива Кръстева
ЦСКА 1948 постигна успех над гостуващия Локомотив (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига
ЦСКА 1948 постигна успех над гостуващия Локомотив (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига
снимка БТА
София,  
22.04.2023 21:24
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:

Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)          - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44
- - -
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)   - 1:0 (0:0)
голмайстор: Педриньо 51 дузпа
червен картон: Джовани Трупе (Локомотив Пловдив) 49

в неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
Левски - Берое (Стара Загора) 

в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София) 
Славия - Ботев (Пловдив)

от петък:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85

временно класиране:
 1. Лудогорец            27   20   5   2   67:20   65 точки  
 2. ЦСКА-София           26   20   4   2   47:12   64
 3. ЦСКА 1948            27   17   6   4   46:18   57
 4. Черно море           27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски               26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)  27   12   7   8   28:26   43
 7. Славия               26   13   2  11   27:25   41 
 8. Арда (Кърджали)      27   11   6  10   29:28   39
 9. Локомотив (София)    27   10   7  10   29:31   37
10. Ботев (Пловдив)      26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)        27    6   6  15   19:48   24
13. Септември (София)    26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)  26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                27    4   5  18   13:46   17 
16. Спартак (Варна)      26    2   7  17   19:51   13

/ИК/

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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Александър Томаш заяви, че загубата от ЦСКА 1948 с 0:1 в 27-ия кръг на футболната Първа лига е разочароваща, но той е доволен от показаното от неговия тим. „Искам да похваля футболистите за начина, по който

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