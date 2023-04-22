ЦСКА 1948 постигна успех над гостуващия Локомотив (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Александър Томаш заяви, че загубата от ЦСКА 1948 с 0:1 в 27-ия кръг на футболната Първа лига е разочароваща, но той е доволен от показаното от неговия тим. „Искам да похваля футболистите за начина, по който