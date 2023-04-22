Щутгарт и Аугсбург завършиха наравно в Бундеслигата

Аугсбург и Щутгарт завършиха 1:1 в мач от 29-тия кръг на Бундеслигата. Домакините от Аугсбург вече шест мача са без успех и заемат 13-ата позиция с 30 точки, докато Щутгарт 16-то място с 25 пункта.

В 8-ата минута Арне Майер асистира на Дион Дрена Бельо , който с глава откри резултата в полза на баварците.

Щутгарт изравни в 79-ата минута, след като японецът Ватару Ендо успя да се разпише от непосредствена близост.

Срещи от 29-ия кръг в първенството на Германия по футбол: Аугсбург – Щутгарт – 1:1 днес: Бохум – Волфсбург Майнц 05 – Байерн Мюнхен Херта – Вердер Хофенхайм – Кьолн Борусия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт неделя: Фрайбруг – Шалке 04 Байер Леверкузен – РБ Лайпциг Борусия Мьонхенгладбах – Унион Берлин временно класиране: 1. Байерн Мюнхен 28 17 8 3 78:30 59 точки 2. Борусия Дортмунд 28 18 3 7 62:39 57 3. Унион Берлин 28 15 7 6 43:31 52 4. РБ Лайпциг 28 15 6 7 53:35 51 5. Фрайбург 28 14 8 6 41:37 50 6. Байер Леверкузен 28 13 5 10 51:41 44 7. Айнтрахт Франкфурт 28 11 9 8 49:41 42 8. Майнц 28 11 9 8 46:39 42 9. Волфсбург 28 10 10 8 46:36 40 10. Борусия Мьонхенгладбах 28 9 9 10 43:45 36 11. Кьолн 28 7 11 10 37:46 32 12. Вердер Бремен 28 9 5 14 43:54 32 13. Аугсбург 29 8 6 14 36:51 30 14. Хофенхайм 28 8 5 15 38:47 29 15. Бохум 28 8 3 17 31:61 27 16. Щутгарт 29 5 10 14 36:51 25 17. Шалке 28 5 9 14 26:52 24 18. Херта Берлин 28 5 7 16 33:55 22