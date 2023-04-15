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Славия победи Берое в мач от Първа лига

Боян Денчев
Славия победи Берое в мач от Първа лига
Славия победи Берое в мач от Първа лига
Стара Загора,  
15.04.2023 15:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:

Берое (Стара Загора) – Славия - 0:1 

от петък:
Арда (Кърджали) – Лудогорец - 1:2
Септември (София) - ЦСКА 1948 - 1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград)  - 2:0

от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) - 0:0

в понеделник:
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив (Пловдив)

временно класиране:

 1. ЦСКА-София             25   20   3   2   47:12   63 точки
 2. Лудогорец              26   19   5   2   66:20   62  
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Левски                 25   12   8   5   34:13   44
 5. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 6. Черно море             25   12   6   7   27:22   42 
 7. Славия                 26   13   2  11   27:25   41 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        26   10   6   10   28:28  36 
10. Ботев (Пловдив)        25    8   3  14   33:34   27
11. Берое                  26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)          26    6   6  14   19:46   24 
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        25    2   6  17   18:50   12

/БД/

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