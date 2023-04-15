Славия победи Берое в мач от Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига: Берое (Стара Загора) – Славия - 0:1 от петък: Арда (Кърджали) – Лудогорец - 1:2 Септември (София) - ЦСКА 1948 - 1:3 Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) - 2:0 от четвъртък: Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) - 0:0 в понеделник: Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) ЦСКА-София - Левски Черно море - Локомотив (Пловдив) временно класиране: 1. ЦСКА-София 25 20 3 2 47:12 63 точки 2. Лудогорец 26 19 5 2 66:20 62 3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54 4. Левски 25 12 8 5 34:13 44 5. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43 6. Черно море 25 12 6 7 27:22 42 7. Славия 26 13 2 11 27:25 41 8. Локомотив (София) 26 10 7 9 29:30 37 9. Арда (Кърджали) 26 10 6 10 28:28 36 10. Ботев (Пловдив) 25 8 3 14 33:34 27 11. Берое 26 6 6 14 24:42 24 12. Ботев (Враца) 26 6 6 14 19:46 24 13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22 14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21 15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17 16. Спартак (Варна) 25 2 6 17 18:50 12