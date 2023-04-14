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ЦСКА 1948 постигна успех срещу Септември

Ивайло Георгиев
ЦСКА 1948 постигна успех срещу Септември
ЦСКА 1948 постигна успех срещу Септември
Снимка: БТА
София,  
14.04.2023 17:38
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:

Септември (София) - ЦСКА 1948   1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0

по-късно днес:
Арда (Кърджали) - Лудогорец

от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик)       0:0

в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия

в понеделник:
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив (Пловдив)

временно класиране:

 1. ЦСКА-София             25   20   3   2   47:12   63 точки
 2. Лудогорец              25   18   5   2   64:19   59  
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Левски                 25   12   8   5   34:13   44
 5. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 6. Черно море             25   12   6   7   27:22   42 
 7. Славия                 25   12   2  11   26:25   38 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        25   10   6   9   27:26   36 
10. Ботев (Пловдив)        25    8   3  14   33:34   27
11. Берое                  25    6   6  13   24:41   24    
12. Ботев (Враца)          26    6   6  14   19:46   24 
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        25    2   6  17   18:50   12 

 

/АВ/

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14.04.2023 17:40

Ивайло Чочев вкара два гола и ЦСКА 1948 победи Септември в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между отборите на Септември София и ЦСКА 1948 София: Септември - ЦСКА 1948 - 1:3 (1:2)голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 38, 0:2 Бирсент Карагарен 41, 1:2 Педриньо 45, 1:3 Ивайло Чочев

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