ЦСКА 1948 постигна успех срещу Септември

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между отборите на Септември София и ЦСКА 1948 София: Септември - ЦСКА 1948 - 1:3 (1:2)голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 38, 0:2 Бирсент Карагарен 41, 1:2 Педриньо 45, 1:3 Ивайло Чочев