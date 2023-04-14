Локомотив София победи Пирин Благоевград

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига: Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Давид Малембана 45+1, 2:0 Антонио Вутов 81-дузпа



по-късно днес: Септември (София) - ЦСКА 1948 Арда (Кърджали) - Лудогорец от четвъртък: Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) 0:0 в събота: Берое (Стара Загора) - Славия в понеделник: Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) ЦСКА-София - Левски Черно море - Локомотив (Пловдив) временно класиране: 1. ЦСКА-София 25 20 3 2 47:12 63 точки 2. Лудогорец 25 18 5 2 64:19 59 3. ЦСКА 1948 25 15 6 4 42:17 51 4. Левски 25 12 8 5 34:13 44 5. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43 6. Черно море 25 12 6 7 27:22 42 7. Славия 25 12 2 11 26:25 38 8. Локомотив (София) 26 10 7 9 29:30 37 9. Арда (Кърджали) 25 10 6 9 27:26 36 10. Ботев (Пловдив) 25 8 3 14 33:34 27 11. Берое 25 6 6 13 24:41 24 12. Ботев (Враца) 26 6 6 14 19:46 24 13. Септември (София) 25 5 7 13 23:35 22 14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21 15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17 16. Спартак (Варна) 25 2 6 17 18:50 12