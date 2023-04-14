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Локомотив София победи Пирин Благоевград

Мирослав Димитров
Локомотив София победи Пирин Благоевград
Локомотив София победи Пирин Благоевград
снимка: БТА
София,  
14.04.2023 15:23
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:

Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0 (1:0) 
голмайстори: 1:0 Давид Малембана 45+1, 2:0 Антонио Вутов 81-дузпа

по-късно днес:
Септември (София) - ЦСКА 1948
Арда (Кърджали) - Лудогорец

от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик)       0:0

в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия

в понеделник:
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив (Пловдив)

временно класиране:
 1. ЦСКА-София             25   20   3   2   47:12   63 точки
 2. Лудогорец              25   18   5   2   64:19   59  
 3. ЦСКА 1948              25   15   6   4   42:17   51
 4. Левски                 25   12   8   5   34:13   44
 5. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 6. Черно море             25   12   6   7   27:22   42 
 7. Славия                 25   12   2  11   26:25   38 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        25   10   6   9   27:26   36 
10. Ботев (Пловдив)        25    8   3  14   33:34   27
11. Берое                  25    6   6  13   24:41   24    
12. Ботев (Враца)          26    6   6  14   19:46   24 
13. Септември (София)      25    5   7  13   23:35   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        25    2   6  17   18:50   12

/МД/

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