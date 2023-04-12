Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома

site.btaКрис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома
Английският футболист на Рома Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов договор с италианския клуб след среща с мениджъра си, съобщава вестник Corriere dello Sport.
Настоящият контракт на 33-годишния защитник изтичаше в края на сезона, което предизвика спекулации за бъдещето на Смолинг и евентуален негов изходящ трансфер.
Агентът на бившия английски национал Джеймс Федърстоун пристигна в италианската столица Рим по-рано тази седмица и е успял да договори с шефовете на Рома очакваната сделка.
Крис Смолинг ще подпише нов двегодишен контракт с римския клуб до юни 2025-а. Футболистът ще печели по около 3.5 милиона евро на сезон плюс допълнителни бонуси.
Очаква се договорът да бъде официализиран в следващите седмици.
/КМ/
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