Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома

Английският футболист на Рома Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов договор с италианския клуб след среща с мениджъра си, съобщава вестник Corriere dello Sport.

Настоящият контракт на 33-годишния защитник изтичаше в края на сезона, което предизвика спекулации за бъдещето на Смолинг и евентуален негов изходящ трансфер.

Агентът на бившия английски национал Джеймс Федърстоун пристигна в италианската столица Рим по-рано тази седмица и е успял да договори с шефовете на Рома очакваната сделка.

Крис Смолинг ще подпише нов двегодишен контракт с римския клуб до юни 2025-а. Футболистът ще печели по около 3.5 милиона евро на сезон плюс допълнителни бонуси.

Очаква се договорът да бъде официализиран в следващите седмици.