Подробно търсене

Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома

Кремена Младенова
Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома
Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов двегодишен договор с италианския Рома
снимка: АП
Рим,  
12.04.2023 12:54
 (БТА)

Английският футболист на Рома Крис Смолинг се е съгласил да подпише нов договор с италианския клуб след среща с мениджъра си, съобщава вестник Corriere dello Sport.

Настоящият контракт на 33-годишния защитник изтичаше в края на сезона, което предизвика спекулации за бъдещето на Смолинг и евентуален негов изходящ трансфер.

Агентът на бившия английски национал Джеймс Федърстоун пристигна в италианската столица Рим по-рано тази седмица и е успял да договори с шефовете на Рома очакваната сделка.

Крис Смолинг ще подпише нов двегодишен контракт с римския клуб до юни 2025-а. Футболистът ще печели по около 3.5 милиона евро на сезон плюс допълнителни бонуси.

Очаква се договорът да бъде официализиран в следващите седмици.

/КМ/

Свързани новини

04.04.2023 15:59

Бъдещето на Дибала и Смолинг в Рома остава неясно

Бъдещето на двама от основните играчи на Рома - Пауло Дибала и Крис Смолинг, продължава да бъде неясно, пишат италианските медии. Агентът на Дибала - Хорхе Антун, пристигна в Рим и се очаква да обсъди ситуацията на клиента си в Рома на фона на
19.03.2023 21:03

Лацио победи Рома в дербито на Вечния град

Мачове от 27-ия кръг в италианското първенство по футбол: Сампдория - Верона - 3:1 Торино - Наполи - 0:4 Фиорентина - Лече - 1:0 Лацио - Рома - 1:0 Интер Милано - Ювентус - 21.45 ч от събота: Удинезе - Милан -
04.02.2023 21:08

Рома победи Емполи и влезе в Топ 3 на италианската Серия А

Отборът на Рома се наложи над Емполи с 2:0 в мач от 21-вия кръг на италианската Серия А. По този начин тимът на Жозе Моуриньо се придвижи временно на трето място в класирането, с равни точки с втория Интер, който утре има градско дерби с Милан. Рома
17.01.2023 15:41

Крис Смолинг е трансферна цел на Ювентус

Защитникът на Рома Крис Смолинг може да премине в Ювентус, твърди "Тутоспорт". Според информацията ръководството на торинския клуб търси надежден централен защитник и смята, че англичанинът е идеален за тази позиция. Съобщава се, че Ювентус планира

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:01 на 12.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация