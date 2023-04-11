Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април

site.btaНикола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април
Българският футболен съюз (БФС) обяви съдийските назначения за двубоите от 26-ия кръг в Първа лига и посочи Никола Попов за главен рефер на дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април от 1:30 часа.
Асистенти на Попов ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов.
Съдийски назначения, 26-ти кръг, Първа лига
13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Тодоров Петров
14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.
ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев
14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев
15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов
17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.
ПФК Ботев АД - Спартак 1918
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов
17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Спасов Славов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на прочени в назначенията.
/КМ/
news.modal.header
news.modal.text