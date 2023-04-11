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Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април

Кремена Младенова
Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април
Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април
снимка: БТА
София,  
11.04.2023 18:17
 (БТА)

Българският футболен съюз (БФС) обяви съдийските назначения за двубоите от 26-ия кръг в Първа лига и посочи Никола Попов за главен рефер на дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април от 1:30 часа.

Асистенти на Попов ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов.

Съдийски назначения, 26-ти кръг, Първа лига

13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1: Даниел Милков Ников    АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Петър Георгиев Кузев    ВАР: Иво Венциславов Андреев    АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Тодоров Петров     
 
14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1: Георги Валентинов Стамболджиев    АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Димитър Димитров Димитров    ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов     
 
14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.
ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков    АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Георги Кънчев Димитров    ВАР: Кристиян Николов Колев    АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев     
 
14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР: Георги Милков Гинчев    АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев     
 
15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов    АС1: Мирослав Николаев Желев    АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет    ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.
ПФК Ботев АД - Спартак 1918
ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1: Петър Велизаров Митрев    АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Георги Юлиянов Иванов    ВАР: Димо Стоянов Димов    АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Венцислав Иванов Гаврилов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР: Красен Иванов Георгиев    АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Димитров Давидов    АС1: Илиян Петров Капарашев    АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    ВАР: Волен Валентинов Чинков    АВАР: Димитър Русенов Русев
СН:  Георги Спасов Славов     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на прочени в назначенията.

/КМ/

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Към 18:37 на 11.04.2023 Новините от днес

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