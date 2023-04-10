Подробно търсене

Пирин и Арда направиха равенство в efbet Лигата

Христо Бонински
Пирин и Арда направиха равенство в efbet Лигата
Пирин и Арда направиха равенство в efbet Лигата
Снимка: БТА
Благоевград ,  
10.04.2023 19:31
 (БТА)

Първенство на България, срещи от 25-ти кръг в Първа лига:

Пирин - Арда Кърджали                 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 64-дузпа, 1:1 Преслав Йорданов 90+3
червен картон: Илия Юруков (Арда) 83'

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)


от неделя:
Хебър - Черно море                    0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Атанас Илиев 78

Спартак Варна - Берое                 0:4 (0:1)
голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 15, 0:4 Тонислав Йорданов 53, 65, 82-дузпа

Славия - ЦСКА-София                   0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Мено Кох 62, 0:2 Дюкенс Назон 67

от събота:
Лудогорец - Ботев Враца               8:1 (4:0) 
голмайстори: 1:0 Кирил Десподов 29-дузпа, 4:0 Игор Тиаго 35, 44, 46, 5:0 Кирил Десподов 57, 
6:0 Кайо Видал 60, 6:1 Чавдар Ивайлов 81-дузпа, 7:1 Клод Гонсалвеш 89, 8:1 Матиас Тисера 90+2

Левски - Локомотив София              1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Филип Кръстев 45+2

от петък:
Локомотив Пловдив - Септември София   2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Матеус да Силва 42, 2:0 Джовани 58, 2:1 Валентин Йосков 81

временно класиране:
 1. ЦСКА-София             25   20   3   2   47:12   63 точки
 2. Лудогорец              25   18   5   2   64:19   59  
 3. ЦСКА 1948              24   14   6   4   40:16   48
 4. Левски                 25   12   8   5   34:13   44
 5. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 6. Черно море             25   12   6   7   27:22   42 
 7. Славия                 25   12   2  11   26:25   38         
 8. Арда (Кърджали)        25   10   6   9   27:26   36 
 9. Локомотив (София)      25    9   7   9   27:30   34    
10. Ботев (Пловдив)        24    8   3  13   32:32   27
11. Берое                  25    6   6  13   24:41   24    
12. Ботев (Враца)          25    6   5  14   19:46   23 
13. Септември (София)      25    5   7  13   23:35   22     
14. Пирин (Благоевград)    25    4   9  12   18:31   21 
15. Хебър                  25    4   4  17   13:45   16 
16. Спартак (Варна)        25    2   6  17   18:50   12

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:48 на 10.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация