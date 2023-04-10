Пирин и Арда направиха равенство в efbet Лигата

Първенство на България, срещи от 25-ти кръг в Първа лига:

Пирин - Арда Кърджали 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 64-дузпа, 1:1 Преслав Йорданов 90+3

червен картон: Илия Юруков (Арда) 83' по-късно днес: ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) от неделя: Хебър - Черно море 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Атанас Илиев 78 Спартак Варна - Берое 0:4 (0:1) голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 15, 0:4 Тонислав Йорданов 53, 65, 82-дузпа Славия - ЦСКА-София 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Мено Кох 62, 0:2 Дюкенс Назон 67 от събота: Лудогорец - Ботев Враца 8:1 (4:0) голмайстори: 1:0 Кирил Десподов 29-дузпа, 4:0 Игор Тиаго 35, 44, 46, 5:0 Кирил Десподов 57, 6:0 Кайо Видал 60, 6:1 Чавдар Ивайлов 81-дузпа, 7:1 Клод Гонсалвеш 89, 8:1 Матиас Тисера 90+2 Левски - Локомотив София 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Филип Кръстев 45+2 от петък: Локомотив Пловдив - Септември София 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Матеус да Силва 42, 2:0 Джовани 58, 2:1 Валентин Йосков 81 временно класиране: 1. ЦСКА-София 25 20 3 2 47:12 63 точки 2. Лудогорец 25 18 5 2 64:19 59 3. ЦСКА 1948 24 14 6 4 40:16 48 4. Левски 25 12 8 5 34:13 44 5. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43 6. Черно море 25 12 6 7 27:22 42 7. Славия 25 12 2 11 26:25 38 8. Арда (Кърджали) 25 10 6 9 27:26 36 9. Локомотив (София) 25 9 7 9 27:30 34 10. Ботев (Пловдив) 24 8 3 13 32:32 27 11. Берое 25 6 6 13 24:41 24 12. Ботев (Враца) 25 6 5 14 19:46 23 13. Септември (София) 25 5 7 13 23:35 22 14. Пирин (Благоевград) 25 4 9 12 18:31 21 15. Хебър 25 4 4 17 13:45 16 16. Спартак (Варна) 25 2 6 17 18:50 12