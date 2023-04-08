Левски постигна минимална победа над Локомотив в столично дерби в 25-ия кръг от efbet Лига

Първенство на България, срещи от 25-ти кръг в Първа лига:
Лудогорец - Ботев Враца 8:1 (4:0)
голмайстори: 1:0 Кирил Десподов 29-дузпа, 4:0 Игор Тиаго 35, 44, 46, 5:0 Кирил Десподов 57,
6:0 Кайо Видал 60, 6:1 Чавдар Ивайлов 81-дузпа, 7:1 Клод Гонсалвеш 89, 8:1 Матиас Тисера 90+2
Левски - Локомотив София 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Филип Кръстев 45+2
от петък:
Локомотив Пловдив - Септември София 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Матеус да Силва 42, 2:0 Джовани 58, 2:1 Валентин Йосков 81
неделя, 15:15 ч.
Хебър - Черно море
неделя, 17:45 ч.
Спартак Варна - Берое
неделя, 20:15 ч.
Славия - ЦСКА-София
понеделник, 17:30 ч.
Пирин - Арда Кърджали
понеделник, 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
временно класиране:
1. ЦСКА-София 24 19 3 2 45:12 60 точки
2. Лудогорец 25 18 5 2 64:19 59
3. ЦСКА 1948 24 14 6 4 40:16 48
4. Левски 25 12 8 5 34:13 44
5. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43
6. Черно море 24 11 6 7 26:22 39
7. Славия 24 12 2 10 26:23 38
8. Арда (Кърджали) 24 10 5 9 26:25 35
9. Локомотив (София) 25 9 7 9 27:30 34
10. Ботев (Пловдив) 24 8 3 13 32:32 27
11. Ботев (Враца) 25 6 5 14 19:46 23
12. Септември (София) 25 5 7 13 23:35 22
13. Берое 24 5 6 13 20:41 21
14. Пирин (Благоевград) 24 4 8 12 17:30 20
15. Хебър 24 4 4 16 13:44 16
16. Спартак (Варна) 24 2 6 16 18:46 12
/АВ/