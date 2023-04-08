Левски постигна минимална победа над Локомотив в столично дерби в 25-ия кръг от efbet Лига

Националът Филип Кръстев вкара единствения гол за Левски при успеха с 1:0 над Локомотив (София) в 25-ия кръг на Първа лига и логично беше определен за играч номер 1 в срещата. Кръстев се разписа с удар от десетина метра, посрещайки отбита от вратаря