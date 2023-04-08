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Лайпциг се върна в топ 4 след победа над Херта

Мирослав Димитров
Лайпциг се върна в топ 4 след победа над Херта
Лайпциг се върна в топ 4 след победа над Херта
снимка: АП
Берлин,  
08.04.2023 21:44
 (БТА)

РБ Лайпциг си върна мястото в топ 4 на германското футболно първенство след победа с 1:0 при гостуването на Херта (Берлин).

Амаду Айдара реализира с добавка единственото попадение в 40-ата минута на двубоя. 

С успеха Лайпциг зае четвъртото място в класирането на Бундеслигата с 48 точки, една повече от Фрайбург, който по-рано днес загуби от Байерн Мюнхен

Херта няма победа вече пет поредни мача и еостава на 16-а позиция с 22 точки.

Срещи от 27-ия кръг на германското футболно първенство:

Аугсбург - Кьолн                        1:3
Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт   3:1
Борусия Дортмунд - Унион Берлин         2:1
Майнц 05 - Вердер Бремен                2:2
Фрайбург - Байерн Мюнхен                0:1
Херта Берлин - Лайпциг                  0:1

в неделя:
Борусия Мьонхенгладбах - Волфсбург
Бохум - Щутгарт
Хофенхайм - Шалке

 Временно класиране:
 1. Байерн Мюнхен          27 17  7  3 77:29  58 точки 
 2. Борусия Дортмунд       27 18  2  7 59:36  56
 3. Унион Берлин           27 15  6  6 42:30  51 
 4. РБ Лайпциг             27 14  6  7 50:33  48 
 5. Фрайбург               27 13  8  6 39:36  47 
 6. Байер Леверкузен       27 13  4 10 51:41  43 
 7. Айнтрахт Франкфурт     27 11  8  8 48:40  41 
 8. Майнц                  27 11  8  8 45:38  41 
 9. Волфсбург              26 10  9  7 46:34  39 
10. Борусия Мьонхенгладбах 26  8  8 10 40:44  32 
11. Вердер Бремен          27  9  5 13 42:52  32 
12. Кьолн                  27  7 10 10 36:45  31 
13. Аугсбург               27  8  5 14 35:50  29 
14. Бохум                  26  8  2 16 28:57  26 
15. Хофенхайм              26  7  4 15 35:46  25 
16. Херта Берлин           27  5  7 15 31:50  22 
17. Шалке                  26  4  9 13 21:48  21 
18. Щутгарт                26  4  8 14 29:45  20

/МД/

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