Станислав Тодоров ще ръководи срещата Славия – ЦСКА-София, а Волен Чинков е назначен на Левски – Локомотив (София)

site.btaСтанислав Тодоров ще ръководи срещата Славия – ЦСКА-София, а Волен Чинков е назначен на Левски – Локомотив (София)
Първенство на България по футбол, Съдийски назначения - 25-ти кръг Първа лига:
7 април 2023 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
8 април 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец (Разград) - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Кольо Димитров Данев
8 април 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Петър Стоянов Петров
9 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
9 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов
9 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
10 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Пирин (Благоевград) - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Иван Захариев Вълчев
10 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД (Пловдив)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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