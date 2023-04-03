Борусия Дортмунд привлича със свободен трасфер защитник от Мьонхенгладбах

Защитникът на Борусия Мьонхенгладбах Рами Бенсебаини ще се присъедини към Борусия Дортмунд, според журналиста Флориан Плетенберг. 27-годишният алжирец е подписал предварителен договор преди няколко дни. Той ще стане част от новия си клуб това лято, когато договорът му с Борусия Мьонхенгладбах приключи.

Бранителят има 24 мача за клуба във всички турнири през този сезон, като отбеляза шест гола. Той играе за Борусия от август 2019 г. Преди това Бенсебаини бе част от Рен и Монпелие.