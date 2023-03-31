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Етър с нова крачка към завръщане в Първа лига, Монтана се доближи до зоната на баражите

Георги Крумов
Етър с нова крачка към завръщане в Първа лига, Монтана се доближи до зоната на баражите
Етър с нова крачка към завръщане в Първа лига, Монтана се доближи до зоната на баражите
снимка: ПФК Етър Велико Търново
Велико Търново,  
31.03.2023 19:26
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:

Ботев Пловдив II - Спартак Плевен       3:3
Добруджа - Дунав Русе                   0:0
Крумовград - Литекс Ловеч               1:1
Лудогорец II - Марица Пловдив           5:0
Своге - Миньор Перник                   0:0
Витоша Бистрица - ЦСКА 1948 II          2:1
Янтра Габрово - Созопол                 0:1
Етър Велико Търново - Беласица Петрич   2:0
Монтана - Струмска слава                3:2

             Класиране:          
 1. ЦСКА 1948 II (София)            24   15   5   4   43:14   50 точки
 2. Етър (Велико Търново)           24   13   7   4   30:12   46   
 3. Крумовград                      24   11   7   6   28:24   40
 4. Спортист (Своге)                24   11   7   6   32:30   40       
 5. Лудогорец II (Разград)          24   12   3   9   27:25   39
 6. Монтана                         24   10   6   8   32:27   36  
 7. Беласица (Петрич)               24   10   5   9   24:23   35      
 8. Дунав (Русе)                    24    8   8   8   35:29   32   
 9. Спартак (Плевен)                24    8   8   8   34:31   32
10. Марица (Пловдив)                24    9   5  10   24:31   32
11. Добруджа 1919 (Добрич)          24    7   7  10   30:30   28
12. Янтра 2019 (Габрово)            24    7   7  10   16:25   28
13. Литекс (Ловеч)                  24    7   7  10   23:23   28
14. Струмска слава 1927 (Радомир)   24    6  10   8   22:31   28
15. Миньор (Перник)                 24    6   8  10   24:22   26   
16. Витоша (Бистрица)               24    6   6  12   25:36   24
17. Созопол (Созопол)               24    5   8  11   20:41   23
18. Ботев II (Пловдив)              24    6   4  14   20:35   22

/ГК/

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