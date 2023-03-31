Етър с нова крачка към завръщане в Първа лига, Монтана се доближи до зоната на баражите

Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига: Ботев Пловдив II - Спартак Плевен 3:3 Добруджа - Дунав Русе 0:0 Крумовград - Литекс Ловеч 1:1 Лудогорец II - Марица Пловдив 5:0 Своге - Миньор Перник 0:0 Витоша Бистрица - ЦСКА 1948 II 2:1 Янтра Габрово - Созопол 0:1 Етър Велико Търново - Беласица Петрич 2:0 Монтана - Струмска слава 3:2 Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 24 15 5 4 43:14 50 точки 2. Етър (Велико Търново) 24 13 7 4 30:12 46 3. Крумовград 24 11 7 6 28:24 40 4. Спортист (Своге) 24 11 7 6 32:30 40 5. Лудогорец II (Разград) 24 12 3 9 27:25 39 6. Монтана 24 10 6 8 32:27 36 7. Беласица (Петрич) 24 10 5 9 24:23 35 8. Дунав (Русе) 24 8 8 8 35:29 32 9. Спартак (Плевен) 24 8 8 8 34:31 32 10. Марица (Пловдив) 24 9 5 10 24:31 32 11. Добруджа 1919 (Добрич) 24 7 7 10 30:30 28 12. Янтра 2019 (Габрово) 24 7 7 10 16:25 28 13. Литекс (Ловеч) 24 7 7 10 23:23 28 14. Струмска слава 1927 (Радомир) 24 6 10 8 22:31 28 15. Миньор (Перник) 24 6 8 10 24:22 26 16. Витоша (Бистрица) 24 6 6 12 25:36 24 17. Созопол (Созопол) 24 5 8 11 20:41 23 18. Ботев II (Пловдив) 24 6 4 14 20:35 22