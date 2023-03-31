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Витоша Бистрица победи лидера във Втора лига ЦСКА 1948 II

Георги Крумов
Витоша Бистрица победи лидера във Втора лига ЦСКА 1948 II
Витоша Бистрица победи лидера във Втора лига ЦСКА 1948 II
снимка: БТА
Бистрица,  
31.03.2023 17:31
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:

Ботев Пловдив II - Спартак Плевен       3:3
Добруджа - Дунав Русе                   0:0
Крумовград - Литекс Ловеч               1:1
Лудогорец II - Марица Пловдив           5:0
Своге - Миньор Перник                   0:0
Витоша Бистрица - ЦСКА 1948 II          2:1
Янтра Габрово - Созопол                 0:1

по-късно днес:
Етър Велико Търново - Беласица Петрич
Монтана - Струмска слава

             Класиране:          
 1. ЦСКА 1948 II (София)            24   15   5   4   43:14   50 точки
 2. Етър (Велико Търново)           23   12   7   4   28:12   43   
 3. Крумовград                      24   11   7   6   28:24   40
 4. Спортист (Своге)                24   11   7   6   32:30   40       
 5. Лудогорец II (Разград)          24   12   3   9   27:25   39
 6. Беласица (Петрич)               23   10   5   8   24:21   35 
 7. Монтана                         23    9   6   8   29:25   33       
 8. Дунав (Русе)                    24    8   8   8   35:29   32   
 9. Спартак (Плевен)                24    8   8   8   34:31   32
10. Марица (Пловдив)                24    9   5  10   24:31   32
11. Добруджа 1919 (Добрич)          24    7   7  10   30:30   28
12. Янтра 2019 (Габрово)            24    7   7  10   16:25   28
13. Литекс (Ловеч)                  24    7   7  10   23:23   28
14. Струмска слава 1927 (Радомир)   23    6  10   7   20:28   28
15. Миньор (Перник)                 24    6   8  10   24:22   26   
16. Витоша (Бистрица)               24    6   6  12   25:36   24
17. Созопол (Созопол)               24    5   8  11   20:41   23
18. Ботев II (Пловдив)              24    6   4  14   20:35   22

/ГК/

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