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Поредният лагер на националния отбор по баскетбол за момчетата до 16 години ще се проведе в Благоевград

Ива Кръстева
Поредният лагер на националния отбор по баскетбол за момчетата до 16 години ще се проведе в Благоевград
Поредният лагер на националния отбор по баскетбол за момчетата до 16 години ще се проведе в Благоевград
снимка БТА
София,  
31.03.2023 10:04
 (БТА)

Поредният лагер на националния отбор по баскетбол за момчета до 16 години ще се проведе в Благоевград. Стойо Чолаков и помощниците му Даниел Клечков и Тодор Тодоров ще съберат 15 състезатели за тренировки от 7 до 15 април.

В лагера ще се включат: Боян Кьосев (ЦСКА), Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол), Михаил Калинов (Доростол Силистра), Калоян Колев (ЦСКА), Мартин Александров (БУБА Баскетбол), Антоан Виденов (Дунав Русе), Георги Иванов (Тунджа), Марк Воденичарски (ЦСКА), Краси Савов (Миньор 2015 Перник), Марк Шопов (Тунджа), Стефан Касабов (Тунджа), Светослав Славов (Черно Море Тича), Кристиян Мучев (Черно Море Тича), Кирил Костов (Евробаскет Благоевград), Кристиян Каменски (Шумен).

/ИК/

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