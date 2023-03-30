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Георги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия

Асен Даскалов
Георги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия
Георги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия
снимка: БТА
София,  
30.03.2023 18:07
 (БТА)

Съдийски назначения за четвъртфиналните мачове от турнира за купата на България по футбол: 

3 април, 18:30 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
4 април, 17:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
4 април, 20:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Черно море
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
5 април, 18:30 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     

/АВ/

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