Георги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия

Съдийски назначения за четвъртфиналните мачове от турнира за купата на България по футбол:

3 април, 18:30 часа

ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Стоян Маринов Алексиев



4 април, 17:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Георги Генов Нарлев



4 април, 20:00 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов



5 април, 18:30 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Цветан Кръстев Кръстев