Георги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия

site.btaГеорги Кабаков ще ръководи двубоя за купата на България между Локомотив 1929 и Славия
Съдийски назначения за четвъртфиналните мачове от турнира за купата на България по футбол:
3 април, 18:30 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Стоян Маринов Алексиев
4 април, 17:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Георги Генов Нарлев
4 април, 20:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Василев Йорданов
5 април, 18:30 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
/АВ/
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