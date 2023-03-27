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Португалия постигна нов успех по пътя към Евро 2024

Боян Денчев
Португалия постигна нов успех по пътя към Евро 2024
Португалия постигна нов успех по пътя към Евро 2024
Белфаст,  
27.03.2023 08:30
 (БТА) 
Резултати от втория кръг в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2023 година:

Група "С"
Англия - Украйна - 2:0
Малта – Италия – 0:2

класиране:
1. Англия	2	2	0	0	4:1	6
2. Италия	2	1	0	1	3:2	3
3. Северна Македония	1	1	0	0	2:1	3
4. Украйна	1	0	0	1	0:2	0
5. Малта	2	0	0	2	1:4	0	

Група "Н"
Казахстан - Дания - 3:2
Словения - Сан Марино - 2:0
Северна Ирландия – Финландия – 0:1

класиране:
1. Словения	2	2	0	0	4:1	6
2. Дания	2	1	0	1	5:4	3	
3. Казахстан	2	1	0	1	4:4	3
4. Финландия	2	1	0	1	2:3	3
5. Северна Ирландия	2	1	0	1	2:1	3
6. Сан Марино	2	0	0	1	0:4	0

Група "J"
Лихтенщайн - Исландия - 0:7
Словакия - Босна и Херцеговина – 2:0
Люксембург – Португалия – 0:6

класиране:
1. Португалия	2	2	0	0	10:0	6
2. Словакия	2	1	1	0	2:0	4
3. Босна и Херцеговина	2	1	0	1	3:2	3
4. Исландия	2	1	0	1	7:3	3	
5. Люксембург	2	0	1	1	0:6	1
6. Лихтенщайн	2	0	0	2	0:11	0

/БД/

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