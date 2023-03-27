Португалия постигна нов успех по пътя към Евро 2024

Резултати от втория кръг в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2023 година: Група "С" Англия - Украйна - 2:0 Малта – Италия – 0:2 класиране: 1. Англия 2 2 0 0 4:1 6 2. Италия 2 1 0 1 3:2 3 3. Северна Македония 1 1 0 0 2:1 3 4. Украйна 1 0 0 1 0:2 0 5. Малта 2 0 0 2 1:4 0 Група "Н" Казахстан - Дания - 3:2 Словения - Сан Марино - 2:0 Северна Ирландия – Финландия – 0:1 класиране: 1. Словения 2 2 0 0 4:1 6 2. Дания 2 1 0 1 5:4 3 3. Казахстан 2 1 0 1 4:4 3 4. Финландия 2 1 0 1 2:3 3 5. Северна Ирландия 2 1 0 1 2:1 3 6. Сан Марино 2 0 0 1 0:4 0 Група "J" Лихтенщайн - Исландия - 0:7 Словакия - Босна и Херцеговина – 2:0 Люксембург – Португалия – 0:6 класиране: 1. Португалия 2 2 0 0 10:0 6 2. Словакия 2 1 1 0 2:0 4 3. Босна и Херцеговина 2 1 0 1 3:2 3 4. Исландия 2 1 0 1 7:3 3 5. Люксембург 2 0 1 1 0:6 1 6. Лихтенщайн 2 0 0 2 0:11 0