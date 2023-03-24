Лидерът в НХЛ Бостън продължи победната си серия

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Флорида - Торонто - 2:6 Филаделфия - Минесота - 5:4 с дузпи Бостън - Монреал - 4:2 Каролина - Ню Йорк Рейнджърс - 1:2 Детройт - Сейнт Луис - 3:4 Отава - Тампа Бей - 7:2 Вашингтон - Чикаго - 6:1 Нешвил - Сиатъл - 2:1 с дузпи Калгари - Лас Вегас - 2:3 Далас - Питсбърг - 3:2 Анахайм - Уинипег - 2:3 Ванкувър - Сан Хосе - 7:2 Източна конференция: Атлантическа дивизия: Бостън 115 точки, Торонто 95, Тампа Бей 90 Столична дивизия: Каролина 100, Ню Джърси 98, Ню Йорк Рейнджърс 94 "уайлд кард" за плейофите: Ню Йорк Айлъндърс 82, Питсбърг 80 Западна конференция Централна дивизия: Далас 92, Минесота 91, Колорадо 88 Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 96, Лос Анджелис 92, Едмънтън 90 "уайлд кард" за плейофите: Сиатъл 86, Уинипег 85