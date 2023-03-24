Подробно търсене

Лидерът в НХЛ Бостън продължи победната си серия

Димитър Вельов
Лидерът в НХЛ Бостън продължи победната си серия
Лидерът в НХЛ Бостън продължи победната си серия
снимка: АП
Ню Йорк,  
24.03.2023 10:03
 (БТА) 
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
             
Флорида - Торонто            - 2:6
Филаделфия - Минесота        - 5:4 с дузпи
Бостън - Монреал             - 4:2
Каролина - Ню Йорк Рейнджърс - 1:2
Детройт - Сейнт Луис         - 3:4
Отава - Тампа Бей            - 7:2
Вашингтон - Чикаго           - 6:1
Нешвил - Сиатъл              - 2:1 с дузпи
Калгари - Лас Вегас          - 2:3
Далас - Питсбърг             - 3:2
Анахайм - Уинипег            - 2:3
Ванкувър - Сан Хосе          - 7:2  

Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 115 точки, Торонто 95, Тампа Бей 90
Столична дивизия: Каролина 100, Ню Джърси 98, Ню Йорк Рейнджърс 94
"уайлд кард" за плейофите: Ню Йорк Айлъндърс 82, Питсбърг 80

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 92, Минесота 91, Колорадо 88
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 96, Лос Анджелис 92, Едмънтън 90
"уайлд кард" за плейофите: Сиатъл 86, Уинипег 85

/ДВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:40 на 24.03.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация