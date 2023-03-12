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Тони Тасев от дузпа донесе победата на Славия над Арда

Георги Крумов
Тони Тасев от дузпа донесе победата на Славия над Арда
Тони Тасев от дузпа донесе победата на Славия над Арда
Славия победи Арда с гол на Тони Тасев / снимка: БТА
София,  
12.03.2023 13:58
 (БТА) 
Футболно първенство на България, мачове от 23-тия кръг

Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 81-дузпа

От 14:15 часа:
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

От 16:45 часа:
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София


от събота:
Септември (София) - Ботев (Пловдив)  - 2:1 (1:1)
голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68                      

Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Кондраков 67, 2:0 Борис Тютюков 69

Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Антонио Вутов 4, 1:1 Румен Руменов 9-дузпа, 1:2 Юлиан Ненов 50
 
Левски (София) - Ботев (Враца) - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Уелтън 24, 2:0 Жереми Петрис 40

в понеделник от 17:30 часа:
Локомотив (Пловдив) - Берое 

Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         22   17   3   2   43:12   54    
 2. Лудогорец                          22   15   5   2   50:15   50    
 3. ЦСКА 1948                          22   13   6   3   37:14   45
 4. Левски                             23   10   8   5   30:13   38      
 5. Славия                             23   12   2   9   26:22   38 
 6. Локомотив (Пловдив)                22   11   5   6   24:21   38    
 7. Черно море                         22   10   6   6   21:19   36     
 8. Арда (Кърджали)                    23   10   5   8   26:22   35 
 9. Локомотив (София)                  23    8   7   8   26:29   31    
10. Ботев (Пловдив)                    23    8   2  13   31:31   26
11. Септември (София)                  23    5   7  11   22:30   22     
12. Ботев (Враца)                      23    6   4  13   18:38   22    
13. Берое                              22    5   5  12   19:38   20    
14. Пирин (Благоевград)                23    4   7  12   17:30   19 
15. Хебър                              23    4   4  15   12:41   16 
16. Спартак (Варна)                    23    2   6  15   18:45   12

/ГК/

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