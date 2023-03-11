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Левски победи Ботев (Враца) като домакин

Христо Бонински
Левски победи Ботев (Враца) като домакин
Левски победи Ботев (Враца) като домакин
Снимка: БТА
София,  
11.03.2023 19:24
 (БТА)

Футболно първенство на България, 23-и кръг

Септември (София) - Ботев (Пловдив)  - 2:1 (1:1)
голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68                      

Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Кондраков 67, 2:0 Борис Тютюков 69

Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Антонио Вутов 4, 1:1 Румен Руменов 9-дузпа, 1:2 Юлиан Ненов 50
 
Левски (София) - Ботев (Враца) - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Уелтън 24, 2:0 Жереми Петрис 40

В неделя от 12:00 часа:
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

От 14:15 часа:
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

От 16:45 часа:
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

В понеделник от 17:30 часа:
Локомотив (Пловдив) - Берое 

Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         22   17   3   2   43:12   54    
 2. Лудогорец                          22   15   5   2   50:15   50    
 3. ЦСКА 1948                          22   13   6   3   37:14   45
 4. Левски                             23   10   8   5   30:13   38      
 5. Локомотив (Пловдив)                22   11   5   6   24:21   38    
 6. Черно море                         22   10   6   6   21:19   36    
 7. Славия                             22   11   2   9   25:22   35     
 8. Арда (Кърджали)                    22   10   5   7   26:21   35 
 9. Локомотив (София)                  23    8   7   8   26:29   31    
10. Ботев (Пловдив)                    23    8   2  13   31:31   26
11. Септември (София)                  23    5   7  11   22:30   22     
12. Ботев (Враца)                      23    6   4  13   18:38   22    
13. Берое                              22    5   5  12   19:38   20    
14. Пирин (Благоевград)                23    4   7  12   17:30   19 
15. Хебър                              23    4   4  15   12:41   16 
16. Спартак (Варна)                    23    2   6  15   18:45   12 

/ХБ/

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