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Три равенства и победи за Витоша (Бистрица) и Дунав (Русе) в 22-ия кръг на Втора лига

Атанас Василев
Три равенства и победи за Витоша (Бистрица) и Дунав (Русе) в 22-ия кръг на Втора лига
Три равенства и победи за Витоша (Бистрица) и Дунав (Русе) в 22-ия кръг на Втора лига
София,  
11.03.2023 19:06
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на Втора лига:
Витоша (Бистрица) - Беласица (Петрич)      2:0 (1:0) 
Монтана - Миньор (Перник)                  1:1 (1:1) 
Крумовград - Струмска слава (Радомир)      0:0 
Добруджа (Добрич) - Спартак (Плевен)       2:2 (2:2) 
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав (Русе)        0:3 (0:1)
 
в неделя:
Созопол - Марица (Пловдив) 

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 
Лудогорец II (Разград) - Литекс (Ловеч)

от петък:
Етър (Велико Търново) - Спортист (Своге)          1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Илия Русинов 17, 1:1 Даниел Младенов 36, 1:2 Илия Русинов 59

                        Класиране:                    
 1. ЦСКА 1948 II (София)            21   13   5   3   38:11   44       
 2. Етър (Велико Търново)           22   11   7   4   26:12   40       
 3. Спортист (Своге)                22   11   6   5   32:27   39       
 4. Крумовград                      22   11   5   6   26:22   38
 5. Монтана                         22    9   6   7   29:24   33       
 6. Беласица (Петрич)               22    9   5   8   21:21   32   
 7. Дунав (Русе)                    22    8   7   7   35:28   31   
 8. Лудогорец II (Разград)          21    9   3   9   20:25   30
 9. Спартак (Плевен)                22    8   6   8   30:27   30
10. Марица 1921 (Пловдив)           21    8   4   9   20:25   28
11. Янтра 2019 (Габрово)            22    7   7   8   16:21   28
12. Добруджа 1919 (Добрич)          22    7   6   9   30:29   27       
13. Струмска слава 1927 (Радомир)   22    5  10   7   19:28   25       
14. Литекс (Ловеч)                  21    6   6   9   21:21   24
15. Миньор (Перник)                 22    6   6  10   23:21   24
16. Ботев II (Пловдив)              21    6   3  12   16:28   21       
17. Витоша (Бистрица)               22    5   5  12   22:34   20
18. Созопол (Созопол)               21    4   7  10   18:38   19

/АВ/

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