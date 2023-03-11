Пирин (Благоевград) победи Хебър в дербито на дъното в Първа лига

Футболно първенство на България, 23-и кръг

Септември (София) - Ботев (Пловдив) - 2:1 (1:1) голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68 Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Даниел Кондраков 67, 2:0 Борис Тютюков 69

червен картон: Камен Хаджиев (Хебър) 90+1' Днес от 15:00 часа: Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София) От 17:30 часа: Левски (София) - Ботев (Враца) В неделя от 12:00 часа: Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали) От 14:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна) От 16:45 часа: ЦСКА 1948 - ЦСКА-София В понеделник от 17:30 часа: Локомотив (Пловдив) - Берое Класиране: 1. ЦСКА-София 22 17 3 2 43:12 54 2. Лудогорец 22 15 5 2 50:15 50 3. ЦСКА 1948 22 13 6 3 37:14 45 4. Локомотив (Пловдив) 22 11 5 6 24:21 38 5. Черно море 22 10 6 6 21:19 36 6. Славия 22 11 2 9 25:22 35 7. Левски 22 9 8 5 28:13 35 8. Арда (Кърджали) 22 10 5 7 26:21 35 9. Локомотив (София) 22 7 7 8 24:28 28 10. Ботев (Пловдив) 23 8 2 13 31:31 26 11. Септември (София) 23 5 7 11 22:30 22 12. Ботев (Враца) 22 6 4 12 18:36 22 13. Берое 22 5 5 12 19:38 20 14. Пирин (Благоевград) 23 4 7 12 17:30 19 15. Хебър 23 4 4 15 12:41 16 16. Спартак (Варна) 22 2 6 14 17:43 12