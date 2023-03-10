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Септември (София) победи Ботев (Пловдив) в първия мач от 23-ия кръг от efbet Лигата

Христо Бонински
Септември (София) победи Ботев (Пловдив) в първия мач от 23-ия кръг от efbet Лигата
Септември (София) победи Ботев (Пловдив) в първия мач от 23-ия кръг от efbet Лигата
Снимка: БТА
София,  
10.03.2023 19:25
 (БТА)

Футболно първенство на България, 23-и кръг

Септември (София) - Ботев (Пловдив)  2:1 (1:1)
голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68                      

Утре от 12:30 часа:
Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик)

От 15:00 часа:
Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София)

От 17:30 часа: 
Левски (София) - Ботев (Враца)

В неделя от 12:00 часа:
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

От 14:15 часа:
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

От 16:45 часа:
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

В понеделник от 17:30 часа:
Локомотив (Пловдив) - Берое 

Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         22   17   3   2   43:12   54    
 2. Лудогорец                          22   15   5   2   50:15   50    
 3. ЦСКА 1948                          22   13   6   3   37:14   45    
 4. Локомотив (Пловдив)                22   11   5   6   24:21   38    
 5. Черно море                         22   10   6   6   21:19   36    
 6. Славия                             22   11   2   9   25:22   35     
 7. Левски                             22    9   8   5   28:13   35  
 8. Арда (Кърджали)                    22   10   5   7   26:21   35 
 9. Локомотив (София)                  22    7   7   8   24:28   28    
10. Ботев (Пловдив)                    23    8   2  13   31:31   26
11. Септември (София)                  23    5   7  11   22:30   22     
12. Ботев (Враца)                      22    6   4  12   18:36   22    
13. Берое                              22    5   5  12   19:38   20    
14. Пирин (Благоевград)                22    3   7  12   15:30   16 
15. Хебър                              22    4   4  14   12:39   16 
16. Спартак (Варна)                    22    2   6  14   17:43   12 

 

/ХБ/

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