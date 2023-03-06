Водещите голмайстори във футболното първенство Чочев и Назон добавиха по едно попадение към актива си

site.btaВодещите голмайстори във футболното първенство Чочев и Назон добавиха по едно попадение към актива си
Първенство на България по футбол, класиране при голмайсторите в еfbet Лига след мачовете от 22-ия кръг:
16 гола: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)
11 гола: Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
10 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив), Матиас Тисера (Лудогорец)
9 гола: Абубакар Тунгара (Арда Кж и Берое)
8 гола: Браян Переа (Ботев Враца), Брайън Морено (ЦСКА-София) и Бърнард Текпетей (Лудогорец)
7 гола: Маурисио Гарсес (ЦСКА-София), Елвис Ману (Ботев Пловдив), Димитър Митков (Локомотив София)
6 гола: Кирил Десподов (Лудогорец), Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Бирсент Карагарен (ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив)
5 гола: Ласана Ндиайе (Арда Кж), Преслав Боруков (2 Арда Кж, 3 Локомотив Пловдив), Каули Оливейра (Лудогорец), Атанас Кабов (Септември), Филип Кръстев (Левски София)
/АВ/
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