Водещите голмайстори във футболното първенство Чочев и Назон добавиха по едно попадение към актива си

Първенство на България по футбол, класиране при голмайсторите в еfbet Лига след мачовете от 22-ия кръг:

16 гола: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

11 гола: Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

10 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив), Матиас Тисера (Лудогорец)

9 гола: Абубакар Тунгара (Арда Кж и Берое)

8 гола: Браян Переа (Ботев Враца), Брайън Морено (ЦСКА-София) и Бърнард Текпетей (Лудогорец)

7 гола: Маурисио Гарсес (ЦСКА-София), Елвис Ману (Ботев Пловдив), Димитър Митков (Локомотив София)

6 гола: Кирил Десподов (Лудогорец), Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Бирсент Карагарен (ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив)

5 гола: Ласана Ндиайе (Арда Кж), Преслав Боруков (2 Арда Кж, 3 Локомотив Пловдив), Каули Оливейра (Лудогорец), Атанас Кабов (Септември), Филип Кръстев (Левски София)