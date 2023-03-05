Лудогорец изненадващо загуби у дома от Пирин и изостана на четири точки от лидера ЦСКА

Първенство на България по футбол, мачове от 22-ия кръг на еfbet Лига: Хебър (Пазарджик) - Левски (София) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Рикардиньо 18, 0:2 Рикардиньо 73 Ботев (Враца) - Славия (София) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Браян Переа 90 червени картони: Велко Йеленкович (Славия) 76, Мартин Кавдански (Ботев) 87, Момчил Цветанов (Бонев) 90+5 Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград) - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Преслав Йорданов 45+1-дузпа в понеделник: Арда (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна) от събота: ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 9, 1:1 Ерик Сорга 41 пропусната дузпа: Юрген Матай 87 (ЦСКА-София) Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) - 1:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Красиан Колев 7, 1:1 Мазир Сула 19, 1:2 Уме Емануел 51 Берое (Стара Загора) - Септември (София) - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 41, 1:1 Димитър Костадинов 54, 1:2 Мартин Петков 85 от петък: Локомотив 1929 (София) - ЦСКА 1948 (София) - 0:6 (0:2) голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов 2, 0:2 Парвизджон Умарбаев 42, 0:3 Елитон 51, 0:4 Евгений Сердюк 72, 0:5 Евгений Сердюк 75, 0:6 Ивайло Чочев 86-дузпа

временно класиране: 1. ЦСКА-София 22 17 3 2 43:12 54 точки 2. Лудогорец 1945 (Разград) 22 15 5 2 50:15 50 3. ЦСКА 1948 (София) 22 13 6 3 37:14 45 4. Локомотив 1926 (Пловдив) 22 11 5 6 24:21 38 5. Черно море (Варна) 22 10 6 6 21:19 36 6. Славия 1913 (София) 22 11 2 9 25:22 35 7. Левски (София) 22 9 8 5 28:13 35 8. Арда 1924 (Кърджали) 21 9 5 7 24:21 32 9. Локомотив 1929 (София) 22 7 7 8 24:28 28 10. Ботев (Пловдив) 22 8 2 12 30:29 26 11. Ботев (Враца) 22 6 4 12 18:36 22 12. Берое (Стара Загора) 22 5 5 12 19:38 20 13. Септември (София) 22 4 7 11 20:29 19 14. Пирин (Благоевград) 22 3 7 12 15:30 16 15. Хебър 1918 (Пазарджик) 22 4 4 14 12:39 16 16. Спартак 1918 (Варна) 21 2 6 13 17:41 12