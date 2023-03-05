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Левски надви Хебър при гостуването си в Пазарджик в мач от Първа лига

Кремена Младенова
Левски надви Хебър при гостуването си в Пазарджик в мач от Първа лига
Левски надви Хебър при гостуването си в Пазарджик в мач от Първа лига
снимка: БТА
Пазарджик,  
05.03.2023 16:13
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 22-ия кръг на еfbet Лига:

Хебър (Пазарджик) - Левски (София)       - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Рикардиньо 18, 0:2 Рикардиньо 73

Ботев (Враца) - Славия (София)             - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 90
червени картони: Велко Йеленкович (Славия) 76, Мартин Кавдански (Ботев) 87, Момчил Цветанов (Бонев) 90+5 

по-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград)

в понеделник:
Арда (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)

от събота:
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)           - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 9, 1:1 Ерик Сорга 41
пропусната дузпа: Юрген Матай 87 (ЦСКА-София)

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)        - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Красиан Колев 7, 1:1 Мазир Сула 19, 1:2 Уме Емануел 51

Берое (Стара Загора) - Септември (София) - 1:2 (1:0) 
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 41, 1:1 Димитър Костадинов 54, 1:2 Мартин Петков 85

от петък:
Локомотив 1929 (София) - ЦСКА 1948 (София) - 0:6 (0:2)
голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов 2, 0:2 Парвизджон Умарбаев 42, 0:3 Елитон 51, 
0:4 Евгений Сердюк 72, 0:5 Евгений Сердюк 75, 0:6 Ивайло Чочев 86-дузпа

временно класиране:
 1. ЦСКА-София                         22   17   3   2   43:12   54 точки    
 2. Лудогорец 1945 (Разград)           21   15   5   1   50:14   50    
 3. ЦСКА 1948 (София)                  22   13   6   3   37:14   45    
 4. Локомотив 1926 (Пловдив)           22   11   5   6   24:21   38    
 5. Черно море (Варна)                 22   10   6   6   21:19   36    
 6. Славия 1913 (София)                22   11   2   9   25:22   35    
 7. Левски (София)                     22    9   8   5   28:13   35
 8. Арда 1924 (Кърджали)               21    9   5   7   24:21   32
 9. Локомотив 1929 (София)             22    7   7   8   24:28   28    
10. Ботев (Пловдив)                    22    8   2  12   30:29   26    
11. Ботев (Враца)                      22    6   4  12   18:36   22
12. Берое (Стара Загора)               22    5   5  12   19:38   20    
13. Септември (София)                  22    4   7  11   20:29   19     
14. Хебър 1918 (Пазарджик)             22    4   4  14   12:39   16
15. Пирин (Благоевград)                21    2   7  12   14:30   13    
16. Спартак 1918 (Варна)               21    2   6  13   17:41   12

/КМ/

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