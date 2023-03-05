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Специя и Верона завършиха наравно

Боян Денчев
Специя и Верона завършиха наравно
Специя и Верона завършиха наравно
Рим,  
05.03.2023 15:27
 (БТА) 
Срещи от 25-ия кръг на италианското футболно първенство:

Специя – Верона – 0:0

по-късно днес:
Сампдория - Салернитана
Интер - Лече
Рома - Ювентус

понеделник:
Сасуоло - Кремонезе
Торино - Болоня

от събота:
Аталанта – Удинезе – 0:0
Монца – Емполи     – 2:1
Фиорентина – Милан – 2:1

от петък:
Наполи - Лацио - 0:1         


     временно класиране:
 1. Наполи       25  21  2   2  58:16   65 точки
 2. Лацио        25  14  6   5  41:19   48
 3. Интер        24  15  2   7  44:28   47
 4. Милан        25  14  5   6  42:32   47
 5. Рома         24  13  5   6  31:21   44
 6. Аталанта     25  12  6   7  42:28   42
 7. Ювентус      24  15  5   4  40:19   35
 8. Болоня       24  10  5   9  31:33   35
 9. Удинезе      25   7  11  7  33:30   32
10. Монца        25   9  5  11  30:35   32
11. Фиорентина   25   8  7  10  28:31   31
12. Торино       24   8  7   9  26:29   31
13. Емполи       25   6  10  9  23:33   28
14. Сасуоло      24   7  6  11  27:35   27
15. Лече         24   6  9   9  24:27   27
16. Салернитана  24   6  6  12  28:44   24
17. Специя       25   4  9  12  21:41   21
18. Верона       25   4  6  15  20:37   18
19. Кремонезе    24   1  9  14  19:43   12
20. Сампдория    24   2  5  17  11:39   11

* Заб. От актива на Ювентус са извадени 15 точки заради 
решение на футболната федерация.

/БД/

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