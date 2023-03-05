Специя и Верона завършиха наравно

Срещи от 25-ия кръг на италианското футболно първенство: Специя – Верона – 0:0 по-късно днес: Сампдория - Салернитана Интер - Лече Рома - Ювентус понеделник: Сасуоло - Кремонезе Торино - Болоня от събота: Аталанта – Удинезе – 0:0 Монца – Емполи – 2:1 Фиорентина – Милан – 2:1 от петък: Наполи - Лацио - 0:1 временно класиране: 1. Наполи 25 21 2 2 58:16 65 точки 2. Лацио 25 14 6 5 41:19 48 3. Интер 24 15 2 7 44:28 47 4. Милан 25 14 5 6 42:32 47 5. Рома 24 13 5 6 31:21 44 6. Аталанта 25 12 6 7 42:28 42 7. Ювентус 24 15 5 4 40:19 35 8. Болоня 24 10 5 9 31:33 35 9. Удинезе 25 7 11 7 33:30 32 10. Монца 25 9 5 11 30:35 32 11. Фиорентина 25 8 7 10 28:31 31 12. Торино 24 8 7 9 26:29 31 13. Емполи 25 6 10 9 23:33 28 14. Сасуоло 24 7 6 11 27:35 27 15. Лече 24 6 9 9 24:27 27 16. Салернитана 24 6 6 12 28:44 24 17. Специя 25 4 9 12 21:41 21 18. Верона 25 4 6 15 20:37 18 19. Кремонезе 24 1 9 14 19:43 12 20. Сампдория 24 2 5 17 11:39 11 * Заб. От актива на Ювентус са извадени 15 точки заради решение на футболната федерация.