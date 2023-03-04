Подробно търсене

Ботев Пловдив надделя над Черно море във Варна

Кремена Младенова
Ботев Пловдив надделя над Черно море във Варна
Ботев Пловдив надделя над Черно море във Варна
снимка: БТА
Варна,  
04.03.2023 16:59
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 22-ия кръг на еfbet Лига: 

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Красиан Колев 7, 1:1 Мазир Сула 19, 1:2 Уме Емануел 51

Берое (Стара Загора) - Септември (София)     - 1:2 (1:0) 
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 41, 1:1 Димитър Костадинов 54, 1:2 Мартин Петков 85

по-късно днес:
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)

в неделя:
Ботев (Враца) - Славия (София)
Хебър (Пазарджик) - Левски (София)
Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград)

в понеделник:
Арда (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)

от петък:
Локомотив 1929 (София) - ЦСКА 1948 (София)        - 0:6 (0:2)
голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов 2, 0:2 Парвизджон Умарбаев 42, 0:3 Елитон 51, 
0:4 Евгений Сердюк 72, 0:5 Евгений Сердюк 75, 0:6 Ивайло Чочев 86-дузпа

  временно класиране:
 1. ЦСКА-София                         21   17   2   2   42:11   53    
 2. Лудогорец 1945 (Разград)           21   15   5   1   50:14   50    
 3. ЦСКА 1948 (София)                  22   13   6   3   37:14   45    
 4. Локомотив 1926 (Пловдив)           21   11   4   6   23:20   37    
 5. Черно море (Варна)                 22   10   6   6   21:19   36    
 6. Славия 1913 (София)                21   11   2   8   25:21   35    
 7. Левски (София)                     21    8   8   5   26:13   32
 8. Арда 1924 (Кърджали)               21    9   5   7   24:21   32
 9. Локомотив 1929 (София)             22    7   7   8   24:28   28    
10. Ботев (Пловдив)                    22    8   2  12   30:29   26    
11. Берое (Стара Загора)               22    5   5  12   19:38   20    
12. Септември (София)                  22    4   7  11   20:29   19
13. Ботев (Враца)                      21    5   4  12   17:36   19    
14. Хебър 1918 (Пазарджик)             21    4   4  13   12:37   16
15. Пирин (Благоевград)                21    2   7  12   14:30   13    
16. Спартак 1918 (Варна)               21    2   6  13   17:41   12

/КМ/

Свързани новини

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:27 на 04.03.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация